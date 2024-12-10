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        Doğa tutkunları Iğdır Kızıldağ'daki zorlu eğitimlerle profesyonel dağcılığa adım atıyor

        BÜLENT MAVZER - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde verilen eğitimlere başvuran doğa tutkunları, Iğdır Kızıldağ'daki zorlu eğitimlerle profesyonel dağcılığa adım atıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:14
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        Doğa tutkunları Iğdır Kızıldağ'daki zorlu eğitimlerle profesyonel dağcılığa adım atıyor
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        BÜLENT MAVZER - Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 2024 yılı faaliyet programı çerçevesinde verilen eğitimlere başvuran doğa tutkunları, Iğdır Kızıldağ'daki zorlu eğitimlerle profesyonel dağcılığa adım atıyor.

        TDF'nin temel dağcılık eğitimi, Ağrı Dağı sınırlarında bulunan Iğdır'da, doğa tutkunlarının katılımıyla başladı.

        Tuzluca ilçesinde bulunan Kızıldağ'daki kayalıklarda çevre illerden 21 kişinin katılımıyla düzenlenen eğitimlerde, 7 gün boyunca doğa tutkunlarına dağcılıkla ilgili teorik ve pratik dersler verilecek.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle yürütülen eğitimlerle doğaya gönül verenlerin tırmanış, gezi gibi etkinlikleri, profesyonel şekilde gerçekleştirmesi ve olumsuz hava ve arazi koşullarında kazaların en aza indirgenmesi amaçlanıyor.

        - "Kazanın önüne geçmenin yolu, eğitimli insandan geçer"

        Antrenör Şahap Eryılmaz, AA muhabirine, Ağrı Dağı'nın dağcılık açısından önemli olduğunu söyledi.

        Eğitimlerin bölgeye katkı sunduğunu ifade eden Eryılmaz, şöyle konuştu:

        "Iğdır'da bu anlamda 3. eğitimimizi yapıyoruz. Daha önce farklı kulüplerle eğitimler yaptık. Ağrı Dağı'nın kuzey rotası tırmanışa açıldığı için bölgede yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Dağcılık bilen, dağ tırmanma kültürüne hakim insanlara ihtiyacımız var, bu da çığ gibi büyüyecektir. Amacımız hem federasyon hem de kulüpler olarak Türkiye'de dağcılığın nitelikli bir seviyede yapılmasını sağlamak. Dağcılık uzun emeklerle yapılabilen bir spordur. Kazalara, kayıplara maruz kalabilirsiniz, kendi hayatınızı riske atabilecek işlere girebilirsiniz. Bundan dolayı da eğitimsiz yapılmasının da pek faydalı olacağını düşünmüyorum. Bir arama-kurtarmacı olarak kazanın önüne geçmenin yolu, bilinçli insan, eğitimli insandan geçer. Iğdır'da bu çalışmaları her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz."

        Eğitime katılan Sergil Keskin de yıllardır doğa sporlarıyla ilgilendiğini anlattı.

        Doğa faaliyetlerine sürekli katılım gösterdiğini belirten Keskin, "Bunun için de eğitim almamız gerekiyor. Bu kapsamda Iğdır'da dağcılık yaz temel eğitim kursu açıldı, biz de bu eğitimlere katıldık. Tuzluca’da arazide uygulamalı eğitim yapıyoruz. Kamp kurduk, bugün de kaya tırmanışı yapıyoruz, hem iniş hem de çıkış öğreniyoruz. Bu bizim için çek değerli bir eğitim oldu, dağcılığın temel bilgilerini öğrendik. Dağda hayatta kalmak için bu eğitimler çok önemli, dolayısıyla ben bütün dağcıları, sporcuları bu aktiviteye katılmaya ve mutlaka bu tür eğitimi alamaya çağırıyorum ve davet ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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