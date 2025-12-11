Habertürk
        Türkiye ile Nahçıvan heyetleri Iğdır'da "sınır güvenliği toplantısı" yaptı

        Türkiye ile Nahçıvan heyetleri, Iğdır'da "sınır güvenliği toplantısı" gerçekleştirdi.

        11.12.2025 - 16:27
        Iğdır Valiliği'nde yapılan toplantıda, Türkiye heyetine Iğdır Valisi Ercan Turan, Nahçıvan heyetine ise Tümgeneral Behmen Babayev başkanlık etti.

        Toplantıda, sınırlardaki güvenlik ve iki ülke arasındaki gündemde bulunan konular görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

