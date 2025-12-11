Türkiye ile Nahçıvan heyetleri Iğdır'da "sınır güvenliği toplantısı" yaptı

Toplantıda, sınırlardaki güvenlik ve iki ülke arasındaki gündemde bulunan konular görüşüldü.

Iğdır Valiliği'nde yapılan toplantıda, Türkiye heyetine Iğdır Valisi Ercan Turan, Nahçıvan heyetine ise Tümgeneral Behmen Babayev başkanlık etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.