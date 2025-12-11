Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatları, 1 pompalı tüfek şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.
Ekiplerin 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
