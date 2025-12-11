Habertürk
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 11.12.2025 - 18:55 Güncelleme: 11.12.2025 - 18:55
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatları, 1 pompalı tüfek şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.

        Ekiplerin 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

