Iğdır Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı töreni düzenlendi

Iğdır Üniversitesinin 2024-2025 akademik yılının açılışı için tören düzenlendi.

Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin bilimsel üretimin yapıldığı önemli merkezlerin başında geldiğini söyledi.

Iğdır Üniversitesinin bu amaca en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olduğunu belirten Alma, "Üniversitemizin her geçen yıl katlanarak büyüdüğüne, daha da güçlendiğine tanıklık ediyoruz. Ancak, başarı yalnızca büyümekle değil, aynı zamanda bu süreçte değerlerimizi koruyarak, bilimin ışığında ilerleyerek, topluma katkı sağlayarak elde edilir." dedi.

Alma, Gazze'de yaşananlara dikkati çekerek, "Filistin'in Gazze bölgesindeki insanlık dramı, tüm insanlık adına bir utanç kaynağıdır. Yıllardır süren işgal, savaş ve zorbalık altında yaşayan insanların acıları her geçen gün derinleşmektedir. Gazze'deki siviller, masum insanlar, çocuklar ve aileler, temel insani haklardan mahrum bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Biz de üniversite olarak bu drama dikkat çekmek, dünyaya anlatmak adına pek çok faaliyette bulunduk." diye konuştu.

Üniversitenin güncel birim ve merkezlerini tanıtan sunum da yapan Rektör Alma, Serhat Teknopark, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, ihtisaslaşma çalışmaları, Iğdır Üniversitesini Geliştirme Vakfı, Tuz Terapi Merkezi ve Ejder Kervansarayı ile ilgili bilgiler verdi.

25 ve 26. Dönem AK Parti Siirt Milletvekili Sosyolog, yazar Prof. Dr. Yasin Aktay da Türkiye'de kurulan üniversitelerin gelişim süreçlerine değinerek, şöyle konuştu: