Iğdır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

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