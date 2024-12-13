Iğdır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
Iğdır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Iğdır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
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