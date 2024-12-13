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        Iğdır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

        Iğdır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:10
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        Iğdır'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
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        Iğdır'da etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında da etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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