Iğdır'da "Can Azerbaycan'dan Türk Dünyasına Bahar Müjdesi" konseri düzenlendi

Daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden etkinlikte, havai fişek gösterisi yapıldı, Nevruz ateşi yakıldı.

Nevruz geleneklerinden olan yumurta tokuşturma oyunu oynanıp katılımcılara yedi levin adı verilen yemişlerden dağıtıldı.

Iğdır Valiliği ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kültür Merkezi organizasyonunda ve Alagöz Holding’in destekleriyle, baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.

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