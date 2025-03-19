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        Iğdır'da "Can Azerbaycan'dan Türk Dünyasına Bahar Müjdesi" konseri düzenlendi

        Iğdır'da, Nevruz kutlamaları kapsamında "Can Azerbaycan'dan Türk Dünyasına Bahar Müjdesi" konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 23:23 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:52
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        Iğdır'da "Can Azerbaycan'dan Türk Dünyasına Bahar Müjdesi" konseri düzenlendi
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        Iğdır’da, Nevruz kutlamaları kapsamında “Can Azerbaycan’dan Türk Dünyasına Bahar Müjdesi” konseri gerçekleştirildi.

        Iğdır Valiliği ile Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliğine bağlı Kültür Merkezi organizasyonunda ve Alagöz Holding’in destekleriyle, baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi.

        Düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Azerbaycan devlet sanatçıları Gulyanag Mammadova, Elnara Abdullayeva, Nurettin Mehdikhanlı ve Fakhri Nijat konser verdi.

        Nahçıvan Yallı Dans Grubu, Zangezur Dans Grubu ve Iğdır halk oyunları ekipleri Kafkas dansı gösterileri sundu.

        Nevruz geleneklerinden olan yumurta tokuşturma oyunu oynanıp katılımcılara yedi levin adı verilen yemişlerden dağıtıldı.

        Daha sonra Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden etkinlikte, havai fişek gösterisi yapıldı, Nevruz ateşi yakıldı.

        Katılımcılar burada halay çekerek eğlendi.

        Kutlama programına Iğdır Valisi Ercan Turan, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye’den ilgililer katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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