Iğdır FK, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ı getirdi
Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştığını açıkladı.
Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaştığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz."
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'de teknik direktör olarak görev yapan Kenan Koçak, son oynanan ve 3-2 kaybedilen Sipay Bodrum FK maçının ardından istifa etmişti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.