Iğdır'da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği düzenlendi
Atatürk Caddesi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Alanda toplanan kalabalık, Türk bayrağı ile İran bayraklarını açıp "Kahrolsun Amerika" ve "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.
Burada konuşan din adamları, İsrail ile ABD'nin Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Kalabalık içinde bulunan ve deste adı verilen gruplar ise ilahiler seslendirdi.
Düzenlenen program, protestoların ardından son buldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.