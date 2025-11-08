Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Iğdır'da konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu kadar büyük eserden, büyük projeden, büyük hizmetten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi diyor ki 'Sıra en büyük eserimize geldi.' Bu kadar büyük işten sonra çok daha büyük bir işi milletimizle başaracağız, o da terörsüz Türkiye'dir." dedi.

Bakan Kacır, Iğdır Valiliğini ziyaret edip Vali Ercan Turan ile görüştükten sonra Valilik Toplantı Salonu'nda iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi.

Daha sonra AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret eden Kacır, burada partililerle buluştu.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, her ziyaret ettiği ilde Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmesinin coşkusu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imizin ikinci asrında kendi ayakları üzerinde duran daha müreffeh, daha zengin, daha kalkınmış ve aynı zamanda dünyanın masumlarına, mazlumlarına umut ışığı olarak parıldayan Türkiye'yi hep beraber inşa etmenin heyecanı, aynı zamanda gayreti var." dedi.

AK Parti'nin ülkenin her tarafında çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini aktaran Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002'den bu yana AK Parti hükümetlerinin, iktidarlarının Türkiye'yi baştan başa eserlerle, hizmetlerle, projelerle donattığını anlattı. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, gençlikte, kültürde, turizmde, sanayide, teknolojide her alanda Türkiye'ye asırlık hizmetler, projeler kazandırıldığını ifade eden Kacır, şöyle devam etti: "'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' diyerek bu yola çıkmıştı Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Her şey Türkiye için.' demişti ve çıktığı bu yolda gerçekten Türkiye'yi baştan başa değiştirmek, dönüştürmek ve geleceğe taşımak hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize nasip oldu ama bizler eserler ve hizmetler ürettikçe, projeler geliştirdikçe elbette önümüz açılıyor, ufkumuz da genişliyor." - "Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da 1 numara"

Türkiye'nin Avrupa'nın en önemli üretim güçlerinden biri haline getirildiğini belirten Kacır, şunları kaydetti: "Türkiye, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da 1 numara, ticari araç, demir çelik, güneş paneli, düz cam üretiminde de 1 numara. Avrupa'nın pek çok alanında en kilit üretim ülkesi haline geldik. Bu dönemde sanayide çalışan insan sayımızı 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 binlere kadar yükselttik. Organize sanayi bölgelerini (OSB) büyüttük. Bizim 192 OSB'miz vardı, şimdi 372 organize sanayi bölgemiz var. OSB'lerde 415 bin kişi çalışıyordu, şimdi 2 milyon 700 bin kişi çalışıyor. 11 bin fabrika çalışıyordu OSB'lerde, şimdi 60 binden fazla fabrikanın bacası tütüyor. Türkiye, dev bir sanayi ülkesi olmanın yanında yüksek teknoloji geliştiren, üreten bir ülke olmayı da başardı. Teknoloji seviyesi yüksek ürünlerimizin ihracatı biz iktidara geldiğimizde 10 milyar dolar düzeyindeydi. Şimdi 108 milyar dolara, yaklaşık 11 misline yükseldi. Türkiye sadece geniş çaplı üretim yapılan geleneksel alanlarda değil, yenilikçi teknolojinin araştırma, geliştirme, inovasyonla ortaya konduğu ileri teknoloji alanlarında da dünyada söz sahibi bir ülke oldu."

Kacır, yapılan havacılık çalışmalarına da değinerek, şunları paylaştı: "Biz 20. yüzyılda bir havacılık ülkesi değildik. Uçaklar üreten, helikopterler üreten bir ülke maalesef olamamıştık. Nuri Demirağ gibi Vecihi Hürkuş gibi önemli isimler çıktı bu ülkeden ama hepsinin önü kesilmişti. 21. yüzyıla girerken Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde Türkiye'nin evlatları alın teriyle, akıl teriyle Türkiye'yi, Türk milletini Bayraktar'la, Akıncı'yla, Anka'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, Kağan'la, Kızıl Elma'yla tanıştırdı, milletimizin imzasını gökyüzüne attılar. Demek ki başarabiliyoruz." - "Çok daha büyük işi milletimizle birlikte başaracağız, o da terörsüz Türkiye'dir" Bakan Kacır, "Terörsüz Türkiye" süreci sayesinde Türkiye'nin daha ileri seviyelere taşınacağının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Şimdi önümüzde çok daha büyük hedefler var. İnşallah daha büyük işleri Türkiye'nin, Türk milletinin gençleriyle yapacağız. Bir ve beraber oldukça bizler Allah'ın izniyle çok daha ileri seviyelere ülkemizi taşıyacağız. Bu kadar büyük eserden, büyük projeden, büyük hizmetten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi diyor ki 'Sıra en büyük eserimize geldi.' Bu kadar büyük işten sonra çok daha büyük bir işi milletimizle başaracağız, o da terörsüz Türkiye'dir. Biz terörü zaten büyük ölçüde topraklarımızdan sildik. Bütün bu coğrafya ülkemizin doğusu, güneydoğu hamdolsun artık huzura, istikrara, güvene kavuştu ama sadece Türkiye sınırlarını değil, bölgemizin tümünü her türlü tehdidi ortadan kaldırarak istikrara ve güvene taşımak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki nasıl batımızdaki zengin ülkelerle çok büyük ticaretler yapabiliyorsak, Avrupa'ya yılda 100 milyar doların üzerinde ihracat yapabiliyorsak, doğumuz, güneyimiz istikrara, refaha kavuştuğunda, zenginleştiğinde yine bizler onların en büyük tedarikçisi olacağız. Bugünkünden çok daha fazla ortaklıklar, yatırımlar, ticaret yapma imkanına kavuşacağız."