Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Taşolar'dan "fidan bağışı" çağrısı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar, tebrik ziyareti için çiçek getirilmesi yerine fidan bağışı yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 13:57 Güncelleme: 18.01.2026 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Taşolar'dan "fidan bağışı" çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar, tebrik ziyareti için çiçek getirilmesi yerine fidan bağışı yapılmasını istedi.

        Vali Taşolar, yaptığı yazılı açıklamada, Iğdır Valiliği görevine atanması dolayısıyla gösterilen ilgi, samimiyet ve güzel dilekler için herkese teşekkür etti.

        Tebrik ziyaretlerinde çiçek, çelenk ya da benzeri hediyeler getirilmemesini isteyen Taşolar, şunları kaydetti:


        "Dileyen hemşehrilerimizin bu güzel niyetlerini Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla fidan bağışına dönüştürmeleri ve Iğdır’ımızın geleceğine nefes olmaları bizleri ayrıca memnun edecektir. İnanıyorum ki bugün dikilen her fidan yarın 'Yeşil Iğdır' adına atılmış kalıcı bir adım, çocuklarımıza bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olacaktır. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        Karne almaya giderken gelen ölüm...
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        İstanbul beyaza büründü
        İstanbul beyaza büründü
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Kafeteryada ölü bulundu! Yakınları çatıya çıktı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Mayalar dünyanın biteceğine mi inanıyordu?
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        Gayrettepe’nin merdivenlerinde başlayan hikâye 19 yıl sonra bitti
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        İran'da can kaybı 3 bini aştı
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Vali Taşolar'dan tebrikler için anlamlı çağrı: "Çiçek yerine fidan bağışı"
        Vali Taşolar'dan tebrikler için anlamlı çağrı: "Çiçek yerine fidan bağışı"
        Genel Sekreter Akkuş'tan üretim tesislerine inceleme
        Genel Sekreter Akkuş'tan üretim tesislerine inceleme
        Tuzluca Kaymakamı Yılmaz, Ünlendi Barajı inşaatına incelemelerde bulundu
        Tuzluca Kaymakamı Yılmaz, Ünlendi Barajı inşaatına incelemelerde bulundu
        Iğdır'da trafik kazası: 2 yaralı
        Iğdır'da trafik kazası: 2 yaralı
        Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
        Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yü...
        Iğdır'daki uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklananların sayısı 12'ye yü...