Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Taşolar'dan "fidan bağışı" çağrısı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'dan Iğdır'a atanan Vali Mustafa Fırat Taşolar, tebrik ziyareti için çiçek getirilmesi yerine fidan bağışı yapılmasını istedi.



Vali Taşolar, yaptığı yazılı açıklamada, Iğdır Valiliği görevine atanması dolayısıyla gösterilen ilgi, samimiyet ve güzel dilekler için herkese teşekkür etti.



Tebrik ziyaretlerinde çiçek, çelenk ya da benzeri hediyeler getirilmemesini isteyen Taşolar, şunları kaydetti:





"Dileyen hemşehrilerimizin bu güzel niyetlerini Orman Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla fidan bağışına dönüştürmeleri ve Iğdır’ımızın geleceğine nefes olmaları bizleri ayrıca memnun edecektir. İnanıyorum ki bugün dikilen her fidan yarın 'Yeşil Iğdır' adına atılmış kalıcı bir adım, çocuklarımıza bırakılacak en kıymetli miraslardan biri olacaktır. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

