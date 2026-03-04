Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 19:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır FK, Bodrum FK maçının hazırlıklarını tamamladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Iğdır ekibi, hazırlıklarını Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde gerçekleştirdi.


        Iğdır FK grupta ilk üç maç sonunda 4 puan toplarken, Bodrum FK'nin ise puanı bulunmuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        ABD Savunma Bakanı: Yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        4 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran'ın bitmeyen devlet refleksi
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan ABD ve İsrail'e tepki
        Anadolu Aşiretler Federasyonu'ndan ABD ve İsrail'e tepki
        Iğdır Üniversitesi, SHGM Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM-ORG) Sistemine entegr...
        Iğdır Üniversitesi, SHGM Kurumsal Dönüşüm Modeli (KDM-ORG) Sistemine entegr...
        Tuzluca'da 10 kilometrelik sulama hattı temizleniyor
        Tuzluca'da 10 kilometrelik sulama hattı temizleniyor
        Iğdır FK, kupadaki Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı
        Iğdır FK, kupadaki Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı
        Iğdır'da İran'a yönelik saldırılara tepki
        Iğdır'da İran'a yönelik saldırılara tepki
        Iğdır'da ABD-İsrail'in İran'a saldırıları protesto edildi
        Iğdır'da ABD-İsrail'in İran'a saldırıları protesto edildi