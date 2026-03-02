Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır'da ABD-İsrail'in İran'a saldırıları protesto edildi

        Iğdır'da bir grup, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 16:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Iğdır'da ABD-İsrail'in İran'a saldırıları protesto edildi

        Iğdır’da bir grup, ABD-İsrail'in İran’a saldırılarını protesto etti.

        Kentteki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplanan kalabalıktakilerden bazıları, alana ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın lideri Ayetullah Ali Hamaney’in fotoğraflarıyla geldi.

        ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atan grup, İran'a yönelik saldırılara tepki gösterdi.

        Programda, Hamaney ve saldırıda yaşamını yitiren aile fertleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

        Caferi cemaatinin katılım gösterdiği anma programında, duygusal anlar yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı açıklama yapıyor
        ABD Savunma Bakanı açıklama yapıyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına sert yükseliş
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Bedelli askerliğe zam geliyor
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        İnci ve elmastan ÖTV alınacak
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Dubai'de yaşayan Alkoçlar'dan açıklama
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        2 kadın öğretmen ile 1 öğrenciyi bıçakladı! Lisede dehşet!
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!
        Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki!

        Benzer Haberler

        Iğdır'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        Iğdır'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
        İl Özel İdaresi'nden yoğun kar mesaisi: Kapalı köy yolu kalmadı
        İl Özel İdaresi'nden yoğun kar mesaisi: Kapalı köy yolu kalmadı
        "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberine takipsizlik kararı "Şehitler iç...
        "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberine takipsizlik kararı "Şehitler iç...
        Iğdır'da Caferi camilerinde Hamaney ve hayatını kaybedenler için dualar oku...
        Iğdır'da Caferi camilerinde Hamaney ve hayatını kaybedenler için dualar oku...
        Iğdır'da trafik ekiplerinden denetim
        Iğdır'da trafik ekiplerinden denetim
        Iğdır'da "Yeşil Vatan İçin TEMA Gönüllülüğü" projesi tamamlandı
        Iğdır'da "Yeşil Vatan İçin TEMA Gönüllülüğü" projesi tamamlandı