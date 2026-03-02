Canlı
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

        Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 16:02
        Iğdır'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

        Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

        Kentin yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerince kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı.

        Ulaşıma yeniden açılan yollarda genişletme çalışması yürütülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

