Iğdır'da kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Iğdır'da kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı. Kentin yüksek kesimli bölgelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 34 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerince kırsalda yoğun karla mücadele çalışması yapıldı. Ulaşıma yeniden açılan yollarda genişletme çalışması yürütülüyor.

