Iğdır FK, kupadaki Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu dördüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Iğdır FK, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalıştı. Iğdır ekibi, 5 Mart Perşembe günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.