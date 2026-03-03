Canlı
        Iğdır Haberleri

        Iğdır FK, kupadaki Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu dördüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 00:11 Güncelleme:
        Iğdır FK, kupadaki Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

        Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu dördüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


        Iğdır FK, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalıştı.


        Iğdır ekibi, 5 Mart Perşembe günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

