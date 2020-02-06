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ASİMDER’den Ak Parti İl Başkanı Ayaz’a ziyaret

İHA

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Türkiye temsilcisi Göksel Gülbey, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz'ı ziyaret etti.

ASİMDER’den Ak Parti İl Başkanı Ayaz’a ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Türkiye temsilcisi Göksel Gülbey, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz’ı ziyaret etti.
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı görevine yeni atanan Ali Kemal Ayaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ASİMDER Genel Merkezi olarak tüm siyasi partilere aynı yakınlık ve uzaklıktayız. Kuruluş amacımız olan 1915 olayları sözde Ermeni iddialarıyla mücadele konusunda tüm siyasi partilerden bazen ortak projeler bazen de ortak faaliyetler yapmaktayız. Faşist Ermenilerin ve ülkemizdeki uzantıları hatta kendi içimizdeki hain fikirli yöneticiler bile sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi için ülkemizi ve ASİMDER Genel Merkezine karşı saldırıya, iftiralara başvurabiliyorlar. Ülkemizi karalayan bu propagandalara karşı siz değerli siyasi parti temsilcisi başkanlarımızın desteği önemlidir. Yeni görevinizin hayırlı olmasını dileriz. ASİMDER olarak şehrimizle ilgili toplumsal konularda yanınızda olduğumuzu bildiririz” dedi.
AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz ise, “Iğdır’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları STK’lar platformunun genel sekreterliğini yapan ASİMDER Genel Merkezinin şehrimize diyalog konusunda büyük bir katkısı olmuştur. Öncelikle bunu belirtmek isterim. AK Parti genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan STK’ları önemsemiştir. Siz STK’ların fikirleri ve toplumsal konularda sunacağınız çözüm raporları önceliğimiz olacaktır. ASİMDER devlet politikamız olan 1915 olayları sözde Ermeni soykırımına karşı il teşkilatımızın ve genel merkezimizin duruşu bellidir. Hiç kimse Türk milletini soykırım ile suçlayamaz. Bu nazik ziyaretiniz teşkilatımı ve şahsımı memnun etmiştir. Toplumsal faaliyetlerinizde her zaman destek olmaya hazırız” şeklinde konuştu.
Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz’a TürkAzerbaycan ve dernek logosu bulunan masa bayrağı hediye etti.

IĞDIR

06 Şubat 2020 Perşembe

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