Üzerine ağaç devrildi! Sonrası akılalmaz! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 15 Mayıs Mahallesi'nde, edinilen bilgilere göre, 10 yaşındaki Asil Çınar B., annesi Eda B. ile parka giderek oyun oynamaya başladı. Ardından Asil Çınar B.’nin üzerine kaydıraktan kaydığı sırada ağaç devrilerek düştü. O sırada bankta oturan annesi sesi duyarak hızlıca koşup oğlunu ağacın altından kurtardı.

HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİLER

İHA'da yer alan habere göre olayın etkisiyle çocuk neye uğradığını şaşırarak şok geçirirken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri Asil Çınar B.’nin boynuna boyunluk takarken, kontrol amaçlı hastane götürmek istedi.

İĞNE KORKUSUYLA AMBULANSA DİRENDİ

Hastaneye götürüleceğini duyan 10 yaşındaki çocuk iğne vurulma korkusuyla annesine sarılarak ambulansa binmek istemedi.

Sağlık görevlilerinin iğne vurmayacağız demesine rağmen inanmayan Çınar B., “Bir dakika ben çok iyim diyerek’ engel olmaya çalıştı. Annesinin ve sağlık görevlilerin yoğun çabasıyla ikna edilen Çınar B., görevlinin kucağına almasıyla beraber sedyeye yatırıldı.

"NE OLUR ABLA İĞNE OLMASIN"

Bu sırada dahi ‘Ne olur abla iğne olmasın’ diyerek ağlayan Çınar B., annesinin elini bırakmayarak ambulansa bindirildi. Kontrol amaçlı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 10 yaşındaki Asil Çınar B,’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.