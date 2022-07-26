İğrenç iddiada genç kadın, tacizciyi tekme tokat dövdü! 0:00 / 0:00

İHA

Bahçelievler Şirinevler’den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek yanında oturan kişiye arka arkaya tekme attı.

İHA'nın haberine göre dayak anları kameralara yansırken kayıplara karışan şüpheli, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 25 günlük çalışma sonucu tespit edilerek yakalandı.

TACİZ ŞÜPHELİSİNE TEKMELER SAVURDU

Okmeydanı metrobüs durağında geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi. Bu sırada genç kızın arkasından gelen bir kişi aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.

Genç kızın iddiasına göre, metrobüs hareket edince şüpheli, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan genç kız, taciz edildiğini düşünerek şüpheliye tekmeler atmaya başladı. Taciz şüphelisi ise ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şüphelinin arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

YOLCULAR GENÇ KADINI SAKİNLEŞTİRDİ

Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle, Ömür Ç. adlı şüpheli metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

25 GÜN SONRA YAKALANDI

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.