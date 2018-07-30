İHA'ların tespit ettiği 15 terörist öldürüldü

Son dönemlerde düzenlenen operasyonlarla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuran güvenlik güçleri, aynı zamanda teröristlerin Irak ve Suriye'den Türkiye'ye sızma durumuna karşı da geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, güvenlik güçlerin uçan gözleri olan ve sınırda sürekli görev yapan İHA’lar, geçtiğimiz 19 Temmuz günü Irak'tan Şırnak Uludere kırsalından Türkiye'ye sızmaya çalışan 7 terörist tespit ettiği bildirildi. Bunun üzerine İHA'ların belirlendiği alana Sdüzenlenen operasyon ile 7 terörist öldürüldüğü öğrenildi.

Yine geçtiğimiz 21 Temmuz günü ise Hakkari'nin Kavaklıdere kırsalında İHA'lar 8 teröristin Türkiye'ye sızmaya çalıştığını belirlendiği bildirildi. Yerlerini tespit edilen 8 terörist bölgeye gönderilen F 16 uçaklarla öldürüldüğü öğrenildi.

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