İHH, Libya'daki 5 bin aileye insani yardım malzemesi ulaştırdı

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Libyalı mazlumlara destek verilmeye devam ediliyor.Bu kapsamda, Trablus'tan Misurata'ya göç etmek zorunda kalan 5 bin 400 Libyalıya insani yardım malzemesi ulaştırıldı. Libya Kızılayı ile ortaklaşa yürütülen çalışmada mağdur ailelere, pirinç, mercimek, şehriye, şeker, sıvı yağ, zeytinyağı, salça, nohut, makarna ile deterjan, şampuan, diş macunu, diş fırçası, havlu, sabun, lif ve bulaşık süngeri gibi malzemeler dağıtıldı.Mağdurlara ayrıca tekerlekli sandalye ve bebek bezi yardımında da bulunuldu.Dağıtımlara Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler ve konsolosluk yetkilileri katıldı.İHH ayrıca yakın zamanda başkent Trablus'ta da insani yardım malzemesi dağıtımında bulunacak.