Ihlara'nın giriş kapısı Selime kışın tüm güzelliklerini yansıtıyor

AA

Ihlara Vadisi'nin giriş kapısı niteliği taşıyan Selime, kiliseleri, manastırları, kervan yolu, irili ufaklı yüzlerce peribacası ve eşsiz manzarasıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Kayaların oyulmasıyla iki katlı inşa edilen ve Kapadokya bölgesinin en büyük katedrali olma özelliğine sahip Selime'yi ziyaret eden turistler, manzaranın keyfini çıkarıyor.

Katedralde, mutfaklar, ambar damları ve odalar gibi yaşam alanları Bizans sanatının izlerini taşıyor. Duvarlarda Hazreti İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirler yer alıyor.

Her mevsim olduğu gibi kış aylarında da seyrine doyumsuz manzaralar sergileyen Selime'ye gelen ziyaretçiler, kaya oyma mekanların arasından geçerek zirveye ulaşıp hem bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfediyor hem de bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor.

Kapadokya bölgesine gelen turistlerin gözdesi olan Selime Katedrali'ni 2019 yılında 543 bin, 2020'de ise Kovid-19 salgınının etkisiyle 240 bin kişi ziyaret etti.

- "Masalsı bir diyara geldik"

Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen turist Marina Anısına, AA muhabirine, Kapadokya'yı gezmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Katedralin olduğu alanın hem tarihiyle hem de doğasıyla "mükemmel" bir yer olduğunu ifade eden Anısına, "Her türlü aktivite var. Sadece doğal güzelliği değil tarihi dokusuyla da tanıştık. Kar ayrı bir güzellik katmış. Çok istiyordum buraya gelmeyi ve görmeyi. Bu bölge erken dönem Hristiyanlık merkezi olduğu için gezmek istiyordum. Muhteşem bir yer. Selime Katedrali'ni gezdik, çok duygulandım. Masalsı bir diyara geldik. Kış görseli muhteşem yakışmış." diye konuştu.

- "Kar çok güzel bir görsel şölen sundu bizlere"

Kazakistan'dan gelen Shapagat Altayeva da bölgenin harika tarihi ve doğal yapıya sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye ilk defa geldiğini anlatan Altayeva, "Selime bizi karla karşıladı. Kar çok güzel bir görsel şölen sundu bizlere. Ben de Müslümanım. Bu yapıları gördükçe Allah'a inancımız daha da katlanıyor." dedi.