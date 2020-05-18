Ihlara Vadisi'nde Kovid-19 sessizliği - AKSARAY

AA

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak adlandırılan Türkiye'nin gözde turizm bölgesi Aksaray'daki müze, kervansaraylar, ören yerleri, kanyonlar ve Hasan Dağı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizlik hakim.2019 yılında 1 milyon 50 bin 679 turist sayısıyla rekor sevinci yaşanılan alternatif turizmin cazibe merkezi Aksaray'da, Ihlara Vadisi, Sultanhanı Kervansarayı, Somuncu Baba Külliyesi ve Müzesi ile son yıllarda yamaç paraşütü ve dağcılık sporunun gözde mekanı haline gelen Hasan Dağı, Kovid-19 salgınının ardından ziyarete kapatılmasıyla turist sayısı dibe vurdu.Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurmasından dolayı adeta açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'nde, koronavirüs tedbirleri öncesi turistlerin oluşturduğu yoğunluk yerini boş alanlara bıraktı.Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, duvar gibi dik, derin ve dar vadinin tabanındaki Melendiz Çayı'nın kıyısında, 3,5, 7 ve 14 kilometrelik üç güzergahta trekking yapma imkanıyla her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bölge, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor.Ihlara Vadisi'ni 2018 yılında 501 bin 158 kişi ziyaret ederken, bu sayı 2019'da rekor kırarak 543 bin 125 olmuştu.- Sultanhanı Kervansarayı "en sakin" günlerini yaşıyorAnadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından İpek Yolu üzerinde, hem konaklama hem de ticaret yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla 1229'da yaptırılan Sultanhanı Kervansarayı da "en sakin" günlerini yaşıyor.UNESCO tarafından 2014'te Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen görkemli mimarisiyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret eden Sultanhanı Kervansarayı'nda yaşanan sakinlik dikkati çekiyor.Kervansarayın girişindeki turnikelerde ve içerisinde önceki yıllarda turistlerin oluşturduğu yoğunluk, yerini sessizliğe bıraktı.Özellikle Ramazan ayında yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı olan Anadolu'da inanç turizmin önemli merkezlerinden Somuncu Baba Külliyesi ve Müzesi'nde de sessizlik hakim.Paragliding World Cup (PWCA) tarafından yapılan değerlendirmede "Türkiye'nin en iyisi" olduğu tescillenen ve son yıllarda dünyanın önemli yamaç paraşütü organizasyonlarına da ev sahipliği yapan Hasan Dağı'nda da yamaç paraşütü uçuşları Kovid-19 salgınının ardından iptal edildi.