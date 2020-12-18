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İhlas Suresi anlamı ve fazileti nedir? Kulhuvallahu Ehad duası türkçe ve arapça okunuşu nasıl?

Her ibadette okunan ve kolay ezberlendiği için ilk öğrenilen dualardan olan İhlas Suresi okunuşu merak ediliyor. Mübarek cuma günü ibadet edecek olan Müslümanlar İhlas Suresi anlamı ve faziletini araştırıyor. İhlas Suresi anlamı ve fazileti nedir? Kulhuvallahu Ehad duası Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl?

İhlas Suresi anlamı ve fazileti nedir? Kulhuvallahu Ehad duası türkçe ve arapça okunuşu nasıl?

Halk arasında Kulhuvallahu ehad duası olarak bilinen İhlas Suresi anlamı ve fazileti merak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in en kısa ve ezberlemesi en kolay surelerinden olan İhlas suresi araştırılıyor. İhlas Suresi anlamı ve fazileti nedir? Kulhuvallahu Ehad duası olarak bilinen İhlas nasıl okunur? Kulhuvallahu ehad Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl?

İHLAS SURESİ NEDİR?

Mekke'de indirilmiş olan İhlâs Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir ve tevhid inancının en kısa ve öz ifadesi olarak kabul edilir.

İHLAS SURESİ FAZİLETİ

Muhammed Peygamber sûrenin fazileti ile ilgili söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1)

İHLAS SURESİ ANLAMI NEDİR?

İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir inanan olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
1- Gul huvallâhu ehad.
2- Allâhu’s-samed.
3- Lem yelid ve lem yûled.
4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE MAEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."
"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"
Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."
"Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

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