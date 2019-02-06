Ikea, mobilya kiralama hizmeti başlatmayı planlıyor

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İsveç merkezli mobilya devi Ikea, müşterilerine mobilya kiralama seçeneği sunmak üzere İsviçre'de pilot uygulamalara başlamaya hazırlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamada müşterilerin kiraladıkları mobilyaları kullandıktan belli bir süre sonra Ikea'ya iade etmesi, şirketin de mobilyaları elden geçirerek yeniden kullanıma hazır hale getirmesine dayalı bir model düşündükleri ifade edildi.
Bu yolla daha az sayıda mobilyanın çöpe gitmesinin sağlanması hedefleniyor.
Sektör analisti Kate Hardcastle BBC'ye yaptığı açıklamalarda Ikea markasının bugüne kadar ucuz ve kaliteli mobilya anlayışını temsil ettiğini, ancak şirket yönetiminin artık 'çevreye duyarlı' ifadesini de Ikea markasıyla özdeş hale getirmek istediğini söylüyor.
Inter Ikea' nın CEO'su Torbjorn Loof, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada "Ortaklarımızla birlikte çalışacağız. Onlara mobilya kiralama imkanı da sunacağız. Kira süresi bitince mobilyayı geri alacağız. Geri aldığımız mobilyaları çöpe atmaktansa onarımlarını yapıp satışa dahi çıkarabiliriz. Böylece ürünün de ömrü uzamış olur" diyor.
Büro sandalyeleri ya da çalışma masaları gibi ofis mobilyaların kiralama yöntemiyle el değiştiren ilk ürünler olması bekleniyor.
Ancak ileride müşterilerin mutfaklarını dahi kiralamasını mümkün kılacak bir sistemin oturtulması hedefler arasında.
CEO Loof, "Müşteriler ileride mutfaklarını daha kolay ve ucuza yenileyebilecekleri için bu modeli tercih edebilirler" diyor.
Ikea sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamada ise "Müşterilerimizi geri dönüşüm ekonomisinde daha aktif bir rol oynamaya teşvik etmek istiyoruz. İsviçre'de başlayacak olan pilot mobilya kiralama uygulamamız henüz fikir aşamasında ama detaylar netleşince paylaşacağız" dedi.
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