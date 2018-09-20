Antalya’da Mehmet-Derya Cunduz çifti, 6 yıl önce kızları Azra doğduğunda büyük mutluluk yaşamıştı. Bir gece uykudan çığlık atarak uyanan kızlarını hastaneye götürdüklerinde aldıkları haberle yıkıldılar. Enzim eksikliği teşhisi konulan Azra’nın en çok 4 yaşına kadar yaşayabileceği söylendi. Zamanla Azra oturmaz, konuşamaz, duymaz, ağızdan beslenemez oldu.

ORGAN BAĞIŞI KARARI

Sağlıklı akranları bu yıl okula başlarken Azra yatağa bağımlı. Durumu her gün ağırlaşıyor. Bir anne için kurması en zor cümleler dökülüyor Derya Cunduz’un ağzından: "Azra hayatını kaybedebilir. Sağlam organları varsa bağışlayacağız. Onun bir parçasının başka çocuklarda yaşaması bizi mutlu eder, onur verir."

KAMPANYA BAŞLATILDI

Posta gazetesinin haberine göre kızlarının son dönemlerinin daha rahat bir ortamda geçirmesini isteyen Cunduz ailesi Antalya Valiliği’nin onayıyla yardım kampanyası başlattı.

"BEN BİR ANNEYİM"

Pınar Turgut (33) Antalya’da yaşıyor. Bugün 4 yaşında olan kızı B.S.’nin doğumundan sonra karaciğerinden hastalandı. Tedavi görürken 2.5 yaşına gelen kızının da şeker hastası olduğu ortaya çıktı. Hem kendisinin hem kızının tedavisiyle uğraşırken eşiyle geçen Aralık’ta anlaşmalı boşandı.

VELAYET DAVASI ŞOKU

Kızının velayeti Pınar Turgut’a verildi. Bu süreçte hastalığı ilerleyen genç kadın organ nakil listesine alındı. Ona yaşama azmi veren sadece kızıydı. Eski eşi velayet davası açıp kızını almak isteyince yıkıldı. Pınar Turgut, "Hastalığım, kızıma bakmamı etkilemiyor. Etkileyecek olsa kızımı babasına zaten veririm" dedi.

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