İki arkadaş Kızılırmak'ta boğuldu

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi Ölüdeniz mevkisinde meydana gelen golayda, iddiaya göre, nehir kenarına gelen iki arkadaştan Bülent Çağman (27), dengesini kaybederek suya düştü.

İbrahim Yaktu (31) da arkadaşını kurtarmak için suya girdi. İki arkadaş, bir süre sonra gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Bahşılı Belediyesi itfaiyesi ve Kırıkkale Su Altı Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Çağman ve Yaktu'nun cansız bedeni ırmaktan çıkarıldı. Gençlerin cansız bedenleri, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.