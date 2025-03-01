Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim İki çocuk annesi üniversite hayaline 32 yıl sonra kavuştu

        İki çocuk annesi üniversite hayaline 32 yıl sonra kavuştu

        Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3. sınıf öğrencisi 54 yaşındaki Gonca Şimşek, üniversite okuma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki çocuk annesi üniversite hayaline 32 yıl sonra kavuştu
        ABONE OL

        Liseden 1990'da mezun olan Şimşek, evlilik, ardından da çocuklarının bakımı nedeniyle eğitimini sürdüremedi.

        Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde eğitimine devam eden oğlu Mehmet Semih Şimşek'in desteğiyle 3 yıl önce üniversite sınavına giren Gonca Şimşek, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı.

        İki çocuk annesi Şimşek, derslerinin yanı sıra fakültenin uygulama birimleri GİF Haber Gazetesi ile Medya Merkezi'nde de görev alıyor.

        Gonca Şimşek, hayali olan üniversite eğitimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Üniversite tercih döneminde eşi ve iki oğluyla fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Şimşek, "Oğlum bana 'Sen yazmayı ve okumayı seviyorsun, gazetecilik bölümü sana iyi gelecektir' dedi. Ben de oğlumun düşüncesine katılarak bu bölüme yazdım. Oğlumla farklı şehirde, aynı fakültelerde eğitim görüyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Şimşek, üniversite eğitimini liseden hemen sonra gerçekleştiremediğini belirterek "Ancak herkesin bir zamanının olduğunu düşünüyorum. Benim de zamanım gelmişti. Çok mutluyum burada olmaktan. Hocalarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum" dedi.

        Fakültenin uygulama birimlerinde de görev aldığını kaydeden Şimşek, haber merkezinde arkadaşlarıyla araştırma ve çekimler yaptıklarını dile getirdi.

        "BİR HEDEF BELİRLEDİM KENDİME"

        Sınıf arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladığını ifade eden Şimşek, "Sınıfımdakilerle ilişkilerimde, anne olduğum için çoğunlukla anaç tarafım ağır basıyor. Elimden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeri geldiğinde de arkadaş oluyoruz." diye konuştu.

        Gonca Şimşek, hayalini gerçekleştirdiği için daha çok çalıştığının altını çizerek şöyle devam etti: "Bir hedef belirledim kendime, başarılı olmak. Elimden geldiğince ön çalışmalarımı yaparak derslerime geliyorum. Hem benden küçük arkadaşlarıma örnek olmak hem de hayalimi gerçekleştirirken kendime koyduğum hedefe doğru ilerlemek anlamında çalışıyorum, araştırıyorum."

        Şimşek, oğluyla farklı şehirde olsalar da aynı fakültede eğitim almaları nedeniyle tatlı bir rekabet içerisinde olduklarını aktardı.

        Eğitimin yaşı olmadığına inandığını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti: "Sınıfa ilk girdiğinde insan bir tereddüt yaşıyor. Çünkü sizden küçük, çocuğunuz yaşındaki öğrencilerle hatta hocalarınız bile sizden küçük olabiliyor, bunun tedirginliğini yaşıyorsunuz. Ancak insan her daim umutlarına, hayallerine ulaşmak için çaba göstermeli ve bunun arkasında durmalı. Bana destek olan başta eşim ve çocuklarıma, hocalarım ve sınıf arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        Gazetecilik Bölümü öğrencisi Sema Durmaz ise Gonca Şimşek ile uygulama biriminde beraber görev aldıklarını belirterek "Çok güzel çalışmalar çıkarıyoruz. Fikirleri çok güzel. Bize de örnek oluyor, motive ediyor." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Solskjaer kararını verdi!
        Solskjaer kararını verdi!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ölümüyle ilgili açıklama
        Ölümüyle ilgili açıklama
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        2 çocuk babası 'kan davası' kurbanı!
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        "Aşk hayatımda her şey yolunda"
        Oscar’ı kim kazanır?
        Oscar’ı kim kazanır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası