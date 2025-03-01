İki çocuk annesi üniversite hayaline 32 yıl sonra kavuştu

Liseden 1990'da mezun olan Şimşek, evlilik, ardından da çocuklarının bakımı nedeniyle eğitimini sürdüremedi.

Antalya Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde eğitimine devam eden oğlu Mehmet Semih Şimşek'in desteğiyle 3 yıl önce üniversite sınavına giren Gonca Şimşek, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü kazandı.

İki çocuk annesi Şimşek, derslerinin yanı sıra fakültenin uygulama birimleri GİF Haber Gazetesi ile Medya Merkezi'nde de görev alıyor.

Gonca Şimşek, hayali olan üniversite eğitimini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Üniversite tercih döneminde eşi ve iki oğluyla fikir alışverişinde bulunduğunu anlatan Şimşek, "Oğlum bana 'Sen yazmayı ve okumayı seviyorsun, gazetecilik bölümü sana iyi gelecektir' dedi. Ben de oğlumun düşüncesine katılarak bu bölüme yazdım. Oğlumla farklı şehirde, aynı fakültelerde eğitim görüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Şimşek, üniversite eğitimini liseden hemen sonra gerçekleştiremediğini belirterek "Ancak herkesin bir zamanının olduğunu düşünüyorum. Benim de zamanım gelmişti. Çok mutluyum burada olmaktan. Hocalarımı ve arkadaşlarımı çok seviyorum" dedi.

Fakültenin uygulama birimlerinde de görev aldığını kaydeden Şimşek, haber merkezinde arkadaşlarıyla araştırma ve çekimler yaptıklarını dile getirdi.

"BİR HEDEF BELİRLEDİM KENDİME"

Sınıf arkadaşlarıyla iyi bir uyum yakaladığını ifade eden Şimşek, "Sınıfımdakilerle ilişkilerimde, anne olduğum için çoğunlukla anaç tarafım ağır basıyor. Elimden geldiğince her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Yeri geldiğinde de arkadaş oluyoruz." diye konuştu.

Gonca Şimşek, hayalini gerçekleştirdiği için daha çok çalıştığının altını çizerek şöyle devam etti: "Bir hedef belirledim kendime, başarılı olmak. Elimden geldiğince ön çalışmalarımı yaparak derslerime geliyorum. Hem benden küçük arkadaşlarıma örnek olmak hem de hayalimi gerçekleştirirken kendime koyduğum hedefe doğru ilerlemek anlamında çalışıyorum, araştırıyorum."

Şimşek, oğluyla farklı şehirde olsalar da aynı fakültede eğitim almaları nedeniyle tatlı bir rekabet içerisinde olduklarını aktardı.