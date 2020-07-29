İki mobilya imalathanesinde çıkan yangınlar nedeniyle maddi hasar oluştu - BURSA

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 22. ve 17. Sokak'taki iki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangınları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangınlar nedeniyle mobilya imalathanelerinde maddi hasar meydana geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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