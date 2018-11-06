8'inci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak olan filmlerden biri de Iona Uricaru'nun yönettiği 'Limonata'... Romanya, Kanada, Almanya ve İsveç ortak yapımı filmde başrolleri Malina Manovici, Steve Bacic, Dylan Scott Smith, Milan Hurduc ve Ruxandra Maniu paylaştı. Uluslararası Saraybosna Film Festivali'nden 'En İyi Yönetmen' ve Uluslararası Morocco Kadın Film Festivali'nden 'Büyük Ödül' kazanan 'Limonata'nın konusu şöyle; Romanyalı hemşire 'Mara' geçici çalışma vizesiyle gittiği Amerika’da evlenir. Bir hastası olarak tanıdığı kocası 'Daniel' ile birlikte yeşil kartını beklemektedir. Eski birlikteliğinden olan oğlu 'Dragos’u da Amerika’ya getirmiştir. Ancak vatandaşlık süreci 'Mara’nın beklediğinden çok daha zorlayıcıdır ve gün geçtikçe hayallerindeki Amerika’nın gerçeklikten çok farklı olduğunu görmeye başlar. 'Mara’nın dosyasından sorumlu olan göç memuru onun durumunu istismar ettiğinde bütün umutlar bitmiş gibi gözükmektedir. Filmin kahramanının en çok duyduğu söz 'Amerika’dan nefret edenler bile Amerika’da yaşamak ister'dir. 'Mara’nın kendi tecrübeleri de benzer bir duygu karmaşasını yansıtmaktadır.

Gösterim Tarihleri:

Atlas Sineması

12.11.2018 – Saat: 19:00

Kadıköy Sineması

13.11.2018 – Saat: 16:00

















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