İki otobüsün arasında kalan şoförden acı haber geldi!

Bu sırada otobüsün arkasında park halinde bulunan ve bilinmeyen nedenle hareket eden başka bir İETT otobüsü, İrfan Tunç'a ve önündeki araca çarptı. Her iki otobüsün arasında sıkışan Tunç, ağır yaralandı.

Diğer sürücüler tarafından kurtarılan Tunç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.