İkinin Biri perdelerini açtı

Başrollerini Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Zeyno Günenç’in paylaştığı “İkinin Biri” oyunu perdelerini İzmir’de açtı.

Folkart Özel Gösterimi ile ilk kez tiyatroseverlerle buluşan oyun izleyicilerin beğenisini topladı. Kahkahaların eksik olmadığı salonda, oyuncular alkış yağmuruna tutuldu.

Aylardır hummalı bir çalışma içerisinde olan” İkinin Biri” ekibini prömiyerde oyuncu arkadaşları da yalnız bırakmadı. Pınar Altuğ ,Yağmur Atacan, Baran Erdoğan, Ferdi Akarnur ve Melek Şahin’in gibi ünlü isimlerin yanı sıra; İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Devlet Tiyatroları Oyuncusu Fatih Tokgöz, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesur Sancak, Folkart Academy öğrenci ve eğitmenleri de oyunu izleyenler arasındaydı.

Kadrosunda; Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç, Volkan Severcan, Esra Sönmezer, Sefa Zengin, Haluk Özenç, Bora Severcan, Hacı Ali Açıkgöz, Rabia Armağan, Zuhal Yalçın’ın yer aldığı oyunun yönetmenliğini Bora Severcan üstleniyor.

Volkan ve Bora Severcan kardeşlerin kurucusu olduğu Tiyatro Sahnekarlar’ın dev kadrolu oyunu, bakan yardımcısının eşiyle birlikte kaldığı otelde bakanlıktaki sekreter ile yaptığı aşk kaçamağına; özel kalem müdürü, otel çalışanları ve beklenmedik misafirlerin dahil olmasıyla yaşanan karmaşayı komik bir dille anlatıyor.

Tamer Karadağlı ve Zeyno Gönenç’in 10 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnesine döndüğü İkinin Biri, İzmir’deki gösterimlerinin ardından çeşitli illerde gösterime devam edecek.