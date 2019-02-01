Bilim insanları, anneleri hamilelik sırasında küresel iklim değişikliğinden kaynaklanan etkilere maruz kalan bebeklerin kalp rahatsızlığıyla doğma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

AA'nın CNN kaynaklı haberine göre; sonuçları "Journal of the American Heart Association" dergisinde yayımlanan çalışmada, kadınların hamilelik sırasında iklim değişikliğinin tetiklediği yüksek sıcaklıklara maruz kalmaları nedeniyle 2025 ve 2035 yılları arasında çok sayıda bebeğin kalp rahatsızlığıyla doğma riskinin bulunduğu belirtildi.

Hesaplamalara göre, ABD'de gelecek 11 yılda sadece iklim değişikliği kaynaklı 7 bin doğuştan kalp hastalığı vakası görülebilir.

ABD'de yayımlanan yıllık "Ulusal Doğum Kusurlarını Önleme Çalışması"nın verilerini kullanan araştırmacılar, iklim değişikliğini tetikleyen faktörlerin başlıca doğum kusurlarını nasıl tetikleyebileceğine konusunda çıkarımlar yaptı.

Önceki bilimsel çalışmaların iklim değişikliğinin, insan sağlığında 20. yüzyılda kaydedilen ilerlemeyi durdurduğunu ve tersine çevirebileceği konusunda tespit ve öngörülerde bulunduğunu ancak bu durumun gebelik ve doğum kusurları üzerindeki etkisi konusunda yapılan araştırmaların sınırlı kaldığını ifade etti.

Çalışmada, "Hem gebelerin sayısındaki potansiyel artış hem de annelerin maruz kaldığı yüksek sıcaklıklar, iklim değişikliğinin, üreme sağlığı üzerinde endişe verici bir etkisi olabileceğini gösteriyor" değerlendirmesi yer aldı.