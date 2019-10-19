İKSV Alt Kat'ta yeni dönemde neler var?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV),kültür ve sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu ve Mart 2019’da kapılarını açan İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı gençlere ve çocuklara yönelik atölye programlarına ve etkinliklere devam ediyor.

İlk yedi aylık döneminde 170’e yakın ücretsiz atölye ve etkinlik gerçekleştiren ve 1.000’den fazla çocuk ve genç katılımcıya ulaşan İKSV Alt Kat; vakfın tüm festival, bienal ve diğer departmanlarıyla ortak projeler yürütüyor ve sayıları 100’e ulaşan ve hızla artmaya devam eden farklı kurumlarla işbirliği içinde çalışıyor.



İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı, İKSV’nin Şişhane’deki Nejat Eczacıbaşı Binası’nın en alt katında, çocuklar, gençler ve kültür-sanat etkinliklerine katılmak isteyen farklı gruplar için çok disiplinli, erişilebilir ve kapsayıcı bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

ERKEN ÇOCUKLUK GELİŞİMİNE YÖNELİK PROJELERİ FESTİVAL VE BİENALLERE TAŞIYOR

İKSV Alt Kat, Bernard van Leer Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirdiği ve yürütücülüğünü üstlendiği “Erken Çocukluk Gelişimi ve Kültür Sanat” projesi kapsamında erken çocukluk gelişimine dair farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması, ailelere yönelik kültür-sanat içeriklerinin çoğaltılması ve bu içeriklere erişim imkânlarının yaratılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, İKSV festivalleri ve bienalleri için Burcu Ural Kopan’ın yayın yönetmenliğinde farklı yazar ve çizerlerin işbirliğinde hazırlanan altı çocuk kitabı; Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde yayımlandı. 16. İstanbul Bienali kapsamında yayımlanan Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin çocuk kitabının ardından bu sene yayımlanacak son kitap, 23. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında çocuklarla buluşacak.

Kitaplar; festival ve bienaller süresince etkinlik mekânları, İKSV Alt Kat ve anlaşmalı kitabevlerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor; çeşitli okuma etkinlikleri ve atölye programları düzenleniyor. Festival ve bienal mekânları ile İKSV Alt Kat’ta gerçekleştirilen etkinlikler, ücretsiz olarak çocukların ve ailelerin katılımına açılıyor. İKSV tarafından yayımlanan Uzun, Kocaman, Çok!, Fanfar – Müzikli Bir İstanbul Masalı, Renk Renk Caz, Opti ile Pesi: Bu Dünya Hepimizin kitaplarının ücretsiz kopyalarına ise, yıl boyunca İKSV Alt Kat’tan ulaşılabiliyor.

BEBEKLİ AİLELER BİENAL'DE

Bernard van Leer Vakfı desteğiyle ilk kez 4. İstanbul Tasarım Bienali’nde düzenlenen ve büyük ilgi gören, ebeveynlerin ve bakım verenlerin bebekleriyle beraber ücretsiz olarak katılabildiği Bebekli Sabahlar rehberli sergi turları; 16. İstanbul Bienali kapsamında da devam ediyor. Bebekli Sabahlar, 16. İstanbul Bienali mekânlarından Pera Müzesi’nde, çarşamba ve cuma sabahları saat 10.00-11.00 arasında düzenleniyor.

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE YÖNELİK ATÖLYE VE ETKİNLİK PROGRAMLARI

İKSV Alt Kat, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle düzenlediği farklı sanat disiplinleriyle ilgili ücretsiz atölye ve etkinlik programlarına devam ediyor.

• Programlar kapsamında, İstanbul Müzik Festivali işbirliğiyle hayata geçen ve ilk döneminde farklı engelleri olan çocuklar ve gençleri, Barış İçin Müzik Vakfı Korosu ile bir araya getiren Birlikte Güçlü Sesler Korosu; bu kez mülteci ve Türkiyeli çocukları bir araya getirecek. Yeni dönem çalışmalarına Ocak ayında başlayacak koronun, 48. İstanbul Müzik Festivali’nde özel bir etkinlikle seyirci ile buluşması planlanıyor. Şefliğini Zeynep Eren Kovankaya’nın, işaret dili danışmanlığını Buket Ela Demirel’in ve ritim eğitmenliğini İpek Aktaşlı’nın üstlendiği ilk koro ise, sürpriz performanslarla yeniden sahne almak üzere çalışmalarını sürdürecek.

• İKSV Alt Kat’ın İstanbul Bienali ve İstanbul Film Festivali işbirliğiyle gerçekleştirdiği Filmlerle Keşfediyor, Düşünüyoruz atölye programı; çeşitli sivil toplum kuruluşları ve okullardan gelen 4-8 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla devam ediyor. Burak Göral’ın danışmanlığında seçilen filmlerin gösterimleri ardından, çocukların izledikleri filmler üzerine düşünmelerine ve farklı sanatsal disiplinlere dair algılarını geliştirmelerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

• İstanbul Caz Festivali işbirliği ile çocuklarla birlikte çalışmak isteyen müzisyenler için geçtiğimiz dönem düzenlenen İstanbul Caz Festivali Çocuk Atölyeleri Tasarım Programı sonucunda ortaya çıkan müzik atölyeleri de İKSV Alt Kat’ta sürüyor. Bu programdan doğan, çokseslilik üzerine odaklanan ve Ezgi Barhan’ın yürütücülüğünü üstlendiği Bu Kimin Sesi? atölyesi ile Erdem Topsakal yürütücülüğünde ritim ve beden perküsyonu çalışmalarının yapıldığı Ritmik Beden Orkestrası atölyesi düzenli olarak çocuklarla buluşuyor.

• İstanbul Tiyatro Festivali işbirliğiyle düzenlenen Dans Terapi ve Yaratıcı Hareket Atölyesi, 14-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik bedensel ve duyusal rehberlik etmek üzere tasarlandı. Atölye, koreograf, çağdaş dans sanatçısı, akademisyen, beden odaklı terapi alanlarında çalışmalarını sürdüren Prof. Tuğçe Ulugün Tuna yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. Dört haftalık dönemler halinde düzenlenen atölye; katılımcıları beden odaklı gösteri sanatları hakkında bilgilendirirken, beden-zihin-efor dengeleme çalışmalarıyla bireysel özgüvenlerini inşa etmelerine yardımcı olmayı da hedefliyor.

1.500'DEN FAZŞA KİTAP ÇOCUKLARI BEKLİYOR

İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nda yer alan, koleksiyonu her geçen gün genişleyen 3-15 yaş grubuna yönelik 1.500’den fazla kitabın yer aldığı çocuk kitaplığı genç okuyucularını bekliyor. İKSV Alt Kat’ta, çeşitli okul, toplum merkezi ve sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık olarak, kitap okuma ve atölye etkinlikleri düzenlenen çocuk kitaplığı resmî tatil günleri dışında her cuma günü 10.00 – 14.00 saatleri arasında ziyarete açık.

İKSV Alt Kat; İstanbul Bienali işbirliğiyle kapsamında çeşitli bienal sanatçılarının konuşmalarını ağırlayan İKSV Alt Kat’ta; genç sanatçıları, usta sanatçılarla bir araya getiren bir mentorluk projesi olan İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı’nın (ÇAP) eğitim ve sanatçı buluşmaları da düzenleniyor.

İKSV Alt Kat yeni dönemde sanatçı-eğitimci işbirlikleri, eğitmen eğitimi programları ve erken çocukluk gelişimine odaklanan farklı etkinliklerle programını zenginleştirmeye devam edecek.

Programları takip etmek için: www.iksv.org/tr/iksv-alt-kat