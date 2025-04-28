İKSV Mütevelliler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı Mütevelliler Kurulu’nun 22 Nisan 2025 tarihli toplantısında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un yeniden İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

2022’den bu yana vakfın Mütevelliler Kurulu Başkanı olan Ömer M. Koç, bu görevi üç yıl daha sürdürecek.

Toplantıda, İKSV Mütevelliler Kurulu Başkan Yardımcılığını ise Organik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Simone Kaslowski’nin üstlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

İKSV’nin Yönetim Kurulu, vakfın kurucu sponsoru olan Eczacıbaşı Topluluğu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı başkanlığında çalışmalarına devam ediyor.

İKSV Mütevelliler Kurulu, her yıl bir kere toplanarak vakfın bir önceki yıl boyunca yürüttüğü çalışmaları özetleyen faaliyet raporunu, bütçe gelir-gider tablolarını ve denetim kurulunun hazırladığı raporu inceliyor.

Bilanço ve gelir-gider hesaplarını gözden geçirdikten sonra uygunluğu konusunda onay veriyor.

Yönetim Kurulu’nun süreli üyeleri için yeni adaylar önerilmesi ve üyelerin seçilmesi de Mütevelliler Kurulu’nun görevleri arasında.

Vakfın Yönetim ve Mütevelliler Kurullarının tüm üyeleri www.iksv.org/tr/hakkimizda/iksv adresinde görülebilir.

İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI HAKKINDA 1973 yılında İstanbul’da uluslararası nitelikli, büyük bir sanat festivali düzenlemek amacıyla kurulan İKSV, kâr amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir kültür kurumu.

İKSV, bugüne dek müzik, sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında yaptığı festivaller ve bienallerinde Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından sanatçılarla milyonlarca sanatseverleri bir araya getirdi.

Yarım asrı aşan tarihiyle ülkemizin en köklü kültür kurumları arasında yer alan İKSV, sanatçılara ve yaratıcı profesyonellere sağladığı çeşitli desteklerle kültür birikimini zenginleştirmeyi hedefliyor ve kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüp raporlar hazırlıyor.

Genç sanatçıları destekleyen fonlar sağlayan ve destek programları yürüten İKSV ayrıca sanat sevgisi ve beğenisinin yaygınlaşması amacıyla çocuklara ve gençlere yönelik yaratıcı etkinlik programları da sunuyor.