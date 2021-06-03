Sağlık Bakanlığı 22-28 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.00 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 12,84 Adıyaman 25,77 Afyon 73,69 Ağrı 106,83 Aksaray 43,97 Amasya 59,02 Ankara 115,71 Antalya 32,53 Ardahan 79,03 Artvin 45,43 Aydın 21,09 Balıkesir 72,89 Bartın 64,83 Batman 61,91 Bayburt 78,13 Bilecik 146,76 Bingöl 59,62 Bitlis 97,15 Bolu 112,13 Burdur 62,90 Bursa 64,86 Çanakkale 60,38 Çankırı 79,51 Çorum 73,38 Denizli 70,32 Diyarbakır 64,59 Düzce 90,48 Edirne 29,43 Elazığ 45,75 Erzincan 83,18 Erzurum 106,82 Eskişehir 110,48 Gaziantep 51,31 Giresun 64,41 Gümüşhane 162,31 Hakkari 74,51 Hatay 12,47 Iğdır 40,24 Isparta 84,71 İstanbul 89,97 İzmir 47,74 Kahramanmaraş 30,99 Karabük 59,11 Karaman 75,71 Kars 118,63 Kastamonu 57,12 Kayseri 101,87 Kırıkkale 67,81 Kırklareli 78,51 Kırşehir 67,89 Kilis 39,22 Kocaeli 93,43 Konya 78,35 Kütahya 112,71 Malatya 73,43 Manisa 55,08 Mardin 46,92 Mersin 21,73 Muğla 41,47 Muş 48,65 Nevşehir 56,40 Niğde 74,57 Ordu 88,78 Osmaniye 13,31 Rize 83,63 Sakarya 69,15 Samsun 55,60 Siirt 56,79 Sinop 39,27 Sivas 79,57 Şanlıurfa 45,38 Şırnak 24,55 Tekirdağ 58,92 Tokat 101,19 Trabzon 72,92 Tunceli 35,95 Uşak 65,24 Van 50,81 Yalova 42,38 Yozgat 77,55 Zonguldak 96,92



VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı azalan illerimizi açıklayarak, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin" dedi.