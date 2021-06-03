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İl il risk haritası 3 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Mayıs tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası haberimizde...

İl il risk haritası 3 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanlığı 22-28 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.00 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana12,84
Adıyaman25,77
Afyon73,69
Ağrı106,83
Aksaray43,97
Amasya59,02
Ankara115,71
Antalya32,53
Ardahan79,03
Artvin45,43
Aydın21,09
Balıkesir72,89
Bartın64,83
Batman61,91
Bayburt78,13
Bilecik146,76
Bingöl59,62
Bitlis97,15
Bolu112,13
Burdur62,90
Bursa64,86
Çanakkale60,38
Çankırı79,51
Çorum73,38
Denizli70,32
Diyarbakır64,59
Düzce90,48
Edirne29,43
Elazığ45,75
Erzincan83,18
Erzurum106,82
Eskişehir110,48
Gaziantep51,31
Giresun64,41
Gümüşhane162,31
Hakkari74,51
Hatay12,47
Iğdır40,24
Isparta84,71
İstanbul89,97
İzmir47,74
Kahramanmaraş30,99
Karabük59,11
Karaman75,71
Kars118,63
Kastamonu57,12
Kayseri101,87
Kırıkkale67,81
Kırklareli78,51
Kırşehir67,89
Kilis39,22
Kocaeli93,43
Konya78,35
Kütahya112,71
Malatya73,43
Manisa55,08
Mardin46,92
Mersin21,73
Muğla41,47
Muş48,65
Nevşehir56,40
Niğde74,57
Ordu88,78
Osmaniye13,31
Rize83,63
Sakarya69,15
Samsun55,60
Siirt56,79
Sinop39,27
Sivas79,57
Şanlıurfa45,38
Şırnak24,55
Tekirdağ58,92
Tokat101,19
Trabzon72,92
Tunceli35,95
Uşak65,24
Van50,81
Yalova42,38
Yozgat77,55
Zonguldak96,92


VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı azalan illerimizi açıklayarak, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzurum, Tunceli, Kastamonu, Samsun ve Kocaeli. Olumlu seyir sürüyor. Bu güce güvenin" dedi.

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