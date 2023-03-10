İlaçları gölgede bırakan çorba! Tüm hastalıklara şifa oluyor!

Kış aylarında sık sık hastalıklara yakalanabiliriz. Özellikle de soğuk algınlığı ve grip gibi sağlık sorunları çok yaygın bir şekilde görülebilir. Bu hastalık döneminde ise elimiz hep doğal yollara gider. İşte sizi çabucak ayağa kaldıracak şifa deposu çorba tarifi…