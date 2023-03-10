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İlaçları gölgede bırakan çorba! Tüm hastalıklara şifa oluyor!

Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde sık sık hastalanırız. İlaçlardan yeterli verimi alamadığımızı hissettiğimizde ise doğal yollara başvururuz. Bitki çaylarının yanında vitamin deposu çorbaları da öğünlerimize ekleriz. İşte vereceğimiz bu tarif, hastalıklara şifa oluyor, ilaçları bile gölgede bırakıyor. Gribe, soğuk algınlığına birebir, vitamin deposu çorba tarifi...

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  • İlaçları gölgede bırakan çorba! Tüm hastalıklara şifa oluyor!

    Kış aylarında sık sık hastalıklara yakalanabiliriz. Özellikle de soğuk algınlığı ve grip gibi sağlık sorunları çok yaygın bir şekilde görülebilir. Bu hastalık döneminde ise elimiz hep doğal yollara gider. İşte sizi çabucak ayağa kaldıracak şifa deposu çorba tarifi…
  • İlaçları gölgede bırakan çorba! Tüm hastalıklara şifa oluyor!

    PIRASA ÇORBASI MALZEMELERİ

    4 parça bal kabağı 

    Dereotu

    Krema ya da süt

    Zeytinyağı

    Tavuk suyu

    1 pırasa

    1 havuç 

    1 küçük boy kereviz 

    1 soğan

    1 kapya biber

    1 dilim zencefil

    1 patates
  • İlaçları gölgede bırakan çorba! Tüm hastalıklara şifa oluyor!

    PIRASA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    İlk olarak soğanları ve patatesleri sonra tüm sebzeleri zeytinyağında kavurun. Tavuk suyunu ekleyin, baharatları koyun ve pişirin. İsterseniz krema ya da süt ilave edebilirsiniz. Üzerini dereotu ile süsleyin.
  • İlaçları gölgede bırakan çorba! Tüm hastalıklara şifa oluyor!

    PIRASA FAYDALARI NEDİR?

    Kalp sağlığına iyi gelir,

    Potasyum kaynağıdır,

    Hipertansiyon riskini azaltır,

    Kalsiyum ve K vitamini barındırır,

    Folat kaynağıdır,

    İdrar söktürür,

    Vücudu temizler,

    Cildi parlaklaştırır,

    A vitamini sayesinde görme yetisini güçlendirir,

    Bağışıklık sistemini güçlendirir,

    Enfeksiyonlara karşı korur,

    C vitamini deposudur,

    Yüksek lif içerir,

    Sindirim sistemine iyi gelir,

    Az kalorilidir,

    İltihap riskini azaltır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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