İletişim Başkanlığı yayınladı: Birlikte Türkiyeyiz 0:00 / 0:00

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Sanatçı Şükriye Tutkun’un seslendirdiği “Birlikte Türkiyeyiz” şarkısının klibinde Türkiye’nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanırken, ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda sağlanan atılımlar yer aldı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 19, 2022

Türkiye’nin mega projelerinin yer aldığı klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsünden görüntülere de yer verildi.

Altun, şarkıya ilişkin, "Türkiyemiz, ülkemiz ne güzel bir memleket, ne kutlu bir vatan.Bu vatan için gece gündüz çalışan güçlü bir liderimiz var. Hikayemiz burada, sazımız burada, sözümüz burada.Kalbimiz burada, burası için atıyor. Birlikte Türkiyeyiz en son nefese kadar! Kıymetli sanatçı Şükriye Tutkun’a bu değerli çalışması için, duygularımıza tercüman olduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadife sesi bu güzel memlekette hep varolsun" dedi.