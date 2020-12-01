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İlham Aliyev, Laçın'ın işgalden kurtarılışı dolayısıyla halka seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması yönünde Fransız hükümetine çağrıda bulunduğu karara ilişkin, "Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı, Ermeniler orada kendilerine devlet kursun." dedi.

İlham Aliyev, Laçın'ın işgalden kurtarılışı dolayısıyla halka seslendi
AA

Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Laçın'ın işgalden kurtarılması dolayısıyla halkı kutladı.

Laçın'ın işgal edilmeden önce burada 50 binden fazla Azerbaycanlının yaşadığını, şimdi bu sayının 80 bine ulaştığını bildiren Aliyev, başlıca görevlerinin Laçınlıları ve diğer illerin halkının kısa sürede vatanlarına geri dönmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerin altyapısının ve binalarının Ermenilerce tahrip edildiğini hatırlatarak, tüm yerleşim birimlerini yeniden kuracaklarını belirtti.

Azerbaycan ordusunun 44 gün süren savaşta şanlı zafer elde ettiğini vurgulayan Aliyev, "Birkaç ili savaşarak geri aldık, birkaç ili de geri vermek zorunda kaldılar. Böylece Dağlık Karabağ sorununu çözdük. Şimdi böyle bir sorun yok. Bu sorununun devam ettiğini düşünenler yanılıyor. Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler. Onlar sefaletten kurtulacaklar." diye konuştu.

Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçın koridoru" diye isimlendirilen geçit bölgesinin Laçın kentinden geçtiğini söyleyen Aliyev, "Bu koridor, Rus askerlerinin kontrolünde olacak. Burayı daha önce Ermeni güçleri kontrol ediyordu. 10 Kasım'da imzalanan bildirinin ilk versiyonunda buranın Ermeni güçleri kontrolünde kalmasına ilişkin madde vardı. Ben buna itiraz ettim. İlk versiyonda Laçın koridorunun derinliğinin 30 kilometre olması öneriliyordu. Buna da itiraz ettim. Daha sona koridorun 10 kilometre genişlikte olması önerildi. Buna da itiraz ettim ve genişliğin 5 kilometre olması konusunda mutabakat sağlandı. 5 kilometre hem biz hem de Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermenilerin güvenliği için yeterlidir." dedi.

Aliyev, 30 yıl süren müzakere sürecinde Laçın'ın her zaman çok önemli ve ayrı konu olarak konuşulduğunu bildirerek, Ermenilerin tüm ilin kendilerine verilmesini istediklerini, bazı batı ülkelerinin de bunu desteklediğini hatırlattı.

Ermenilerin Laçın'da yasa dışı iskan gerçekleştirdiğini, oraya yaklaşık 10 bin nüfus yerleştirildiğini anlatan Aliyev, Erivan yönetiminin burayı hiçbir zaman Azerbaycan'a geri vermeyi düşünmediğini belirtti.

Aliyev, müzakere sürecinde masada olan tekliflerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Biz Azerbaycan olarak aşamalı çözümden yanaydık. İlk aşamada 5 ilin, ikinci aşamada da Laçın koridoru dışındaki Laçın ve Kelbecer illerinin Azerbaycan'a geri verilmesini destekliyorduk. Fakat Ermenistan her defasında 7 il geri verilecekse Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması veya orada bu konuda yapılacak referandumun tanınması şartını öne sürüyordu. Dağlık Karabağ'a bağımsızlık verilirse Ermenistan Kelbecer ve Laçın'ı geri verecek fakat Laçın koridoru Ermenistan'da kalacaktı. Ayrıca koridorun genişliği belirlenmemişti."

Müzakere sürecinde farklı yabancı çevrelerden Azerbaycan'ın ilk savaşta yenildiği hatırlatılarak sadece 5 ille yetinmesi yönünde mesajlar aldıklarını belirten Aliyev, "Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." diye konuştu.

Aliyev, Fransa Senatosu'nun Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması yönünde Fransız hükümetine çağrıda bulunduğu kararına, "Binlerce kilometre uzaktaki ülkeler konuyu tartışıyor. Fransa Senatosunun bizim meselemizle ne ilgisi var? Fransa AGİT Minsk Grubunun eş başkanı. Bugüne kadar bir taşı taş üstüne koydu mu? Sorunun çözümü için adım attı mı? Çok istiyorlarsa versinler Marsilya'yı Ermeniler orada kendilerine devlet kursun." diye karşılık verdi.

- "Bölgede beşli yeni bir iş birliği platformu oluşturulabilir"

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma koridorunun öneminden bahseden Aliyev, şunları söyledi:

"Bu bizim tarihi başarımızdır. Nahçıvan'ı kuşatmadan çıkarıyoruz ve aynı zamanda yeni bir ulaşım koridoru açıyoruz. Bundan bütün ülkeler yararlanacak. Azerbaycan, onun ayrılmaz bir parçası olan Nahçıvan ile birleşiyor. Azerbaycan Türkiye ile birleşiyor. Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran ve isterlerse Ermenistan bu koridora katılabilir. Böylelikle bölgede beşli yeni bir iş birliği platformu oluşturulabilir. Bu fikri hem Rusya hem de Türkiye devlet başkanlarına iletmiştim. Hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Vladimir Putin bunu memnuniyetle karşıladı. Bölgede kalıcı barış istiyoruz. Bunu başarmak için güvenlik önlemleriyle birlikte iş birliği geliştirilmelidir. İş birliği yapmaya hazırız. Bildirinin 9. maddesinde bahsedilen konular arasında bizim için bir numaralı konu Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlamak ve aynı zamanda Azerbaycan ile Türkiye arasında yeni bir ulaşım koridoru oluşturmaktır."

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