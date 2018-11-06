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Brand Week İstanbul başlıyor

Türkiye’nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul, 7 - 9 Kasım'da Zorlu PSM’de düzenlenecek. Etkinlikte Ciner Bilgi Grubu Başkanı ve Dijital Yayınlar Genel Müdürü ile IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, 9 Kasım'da 'Medya 4.0' başlığıyla bilgilerini paylaşacak

06.11.2018 - 10:29 | Güncelleme:

Habertürk, Bloomberg HT ve SHOW TV'nin medya ana sponsoru olduğu, Türkiye’nin iş ve markalar dünyasını, yaratıcı endüstrilerini, dünyanın en ilham verici isim ve projeleriyle buluşturan Brand Week Istanbul, 7 - 9 Kasım tarihleri arasında Zorlu PSM’de düzenleniyor. Her yıl farklı bir temayla hayata geçirilen etkinlik, bu yıl 'Sınır Tanımayan Fikirler' temasıysa binlerce katılımcı için kapılarını açacak. Brand Week Istanbul’un bu yılki onur konuğu Şener Şen olacak.

EMEA Bölgesinin en büyük iş ve markalar dünyası buluşması Brand Week Istanbul, dünyanın en yaratıcı isim ve projelerini 6’ıncı kez İstanbul’da bir araya getiriyor. Etkinlik, bu yıl 'Sınır Tanımayan Fikirler' temasıyla marka ve fikirleriyle sınırları aşarak değişim yaratmak isteyenleri ve ufuk açıcı hikâyeleriyle sektörlerinde fark yaratan isimleri ağırlayacak. Brand Week Istanbul; 'Felis Ödülleri', 'Lovemarks Ödül Töreni', 'Fark Yaratan Kadınlar', 'Brand Week Gastro', 'Marka İkonları Yürüyüşü' ve 'Portfolyo Buluşmaları' gibi birçok yan etkinlik ve farklı oturumla sektörün nabzını tutacak.

Brand Week Istanbul’un bu yılki onur konuğu olan usta oyuncu Şener Şen, katılımcılarla 7 Kasım’da buluşacak. Sanat ve hayat arasındaki diyaloğun, kariyerinde yarattığı karakterlerin gerçekliğinin ve yeni projelerinin sunumuyla Şener Şen, sınır tanımayan bir efsane olarak Brand Week Istanbul’un ana sahnesinde yer alacak.

Ciner Bilgi Grubu Başkanı ve Dijital Yayınlar Genel Müdürü ile IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun, bilgilerini 9 Kasım Cuma günü 'Medya 4.0' başlığıyla paylaşacak.

Marka, pazarlama ve yaratıcılık dünyasının sınır tanımayan isimleri Brand Week Istanbul’da
Ekonomi ve insan psikolojisi arasındaki ilişkileri inceleyen Prof. Barry Schwartz; işletme alanında uluslararası düzeyde çok satan yazar, konuşmacı ve stratejik danışman Bernard Marr; Kellogg School of Management’ta nörobilim ve işletme profesörü olarak görev yapan Prof. Moran Cerf; Walt Disney Animasyon Stüdyoları’nın yönetmen, tasarımcı ve animatörü Eric Goldberg; dünyada Müslüman hedef kitle ile ilgili danışmanlık veren tek ajans olan Ogilvy Noor’un başkan yardımcısı Shelina Janmohamed; eski Milli Takım ve NBA basketbol oyuncusu Mehmet Okur; oyunculuğu ile ülke sınırlarının dışına çıkan Mehmet Günsür; Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı; müşteri portföyünde dev markaları barındıran 'Yeni nesil' ajans Anomaly’nin Global Operasyondan Sorumlu Başkanı Karina Wilsher; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi ve oyuncu Mert Fırat gibi alanında sınırları aşan pek çok isim, konuşmacı olarak bu sene Brand Week Istanbul kapsamında tüm şehre yaratıcılık yayacak.

Mehmet Günsür 

Mert Fırat

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

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