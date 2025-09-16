İlhan Palut: Her maç çırpınıyorum!

Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok istedikleri bir oyun oynamadıklarını belirtti.

"Tipik beraberlik maçıydı." ifadesini kullanan Palut, "Çok şükür bu maçtan üç puanı kazandık. Üç puanı kazanırken eksiklerimizin farkındayız. Memnuniyetsizliklerin farkındayız. Üç puanı aldık diye hiçbir şeyin üstünü örtmüyoruz. Ama kendimizi de yok edecek durumda değiliz." dedi.

Maçta ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Palut, şöyle devam etti:

"Bazen iyi oynuyoruz. Bazen iyi olmuyor. Asgari müşterekte buluştuğumuz zaman çalışıp daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu maç, daha fazlasını vaat ediyordu performans olarak ama olmadı. Yine de oyuncularımız son dakikalara kadar uğraştı. En azından maçı iyi oynamasak da son anlarda istediler. Son ana kadar götürdüler ve kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Gençlerbirliği takımı da biz bugün nasıl en kötü oyunumuzu oynadıysak onlar da bugün en iyi oyunlarını oynadılar. Onları da kutluyorum."

Karşılaşmanın ikinci yarısının sezonun en kötü performansları arasında yer aldığını dile getiren Palut, "Bunun eleştirilmesi kadar doğal bir şey yok." diye konuştu.