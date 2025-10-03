Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Planımıza sadık kaldık - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Planımıza sadık kaldık

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 5-2'lik Antalyaspor galibiyetinin ardından plana sadık kaldıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 23:42 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:42
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak Antalyaspor karşısında oyun planına sadık kalarak sonuca ulaştıklarını söyleyerek, "Aslında lige tam olarak istediğimiz gibi başlayamadık. En azından puan olarak. Oyun açısından da dalgalanmalı bir süreçten buraya geldik. Bizim için bugün oyuncularla konuştuğumuz en önemli şey oyun planına sadakatti. Çünkü iyi bir teknik direktörü, tehlikeli oyuncuları olan bir takım Antalyaspor. İlk önce onlara oyunda dominantlığı sağlayacak coşkuyu vermememiz lazımdı. Bunu iyi başardık. Bunu başarırken de üstüne erken iki golle avantajı ele geçirdik" dedi.

        "KIRMIZI KART SONRASI OYUN ERKEN RAHATLADI"

        Maçın kırılma anlarını değerlendiren Palut, "2-1 biraz daha rakip takımı ikinci yarı başında umutlandırırken biz yine de ikinci yarıya çok iyi başladık. Golü bulduk. Ondan sonra aslında karşı takımın aldığı kırmızı karta kadar takımımın oynadığı futboldan son derece memnundum. Kırmızı karttan sonra 3-1 ve daha sonra da rakip 10 kişi kalınca maçın bittiğini düşündük. Sahada bu vücut dilini gördüm. Biraz buralarda rakibe çok fazla duran top, karambol şansları verdik. Ama günün sonunda takımım gerçek bir mücadele ile galibiyeti aldı. Oyuncularımı kutluyorum, Antalyaspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu.

        "HER MAÇA GALİBİYET İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

        Galibiyetin önemine değinen Palut, her maçta aynı konsantrasyonla sahaya çıktıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Her maça galibiyet alabilmek için hazırlanıyoruz. Her maçta galibiyeti istiyoruz. Ama hiçbir maça da kolay galibiyet alabiliriz durumuyla çıkmadık bugüne kadar. Bu maç da öyle bir maç değildi. Tam aksine son derece saygı duyduğumuz bir rakiple oynadık. Bence kırmızı kart olana kadar da aslında maç her şeye gebeydi takımın iyi oynamasına rağmen. Ama artık 3-1 ve kırmızı karttan sonra oyun biraz erken rahatladı. Tabii futbol anlar oyunu, pozisyonlar oyunu. Maçın başındaki iki gol, kritik andaki bir anda rakibin eksik kalması çok zor olan bir maçı daha düşük tempoda bitirebilme şansını bize verdi."

