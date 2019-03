Her şey çok güzel başlamıştı, çok mutluydunuz. Ama şimdi ilişkinizde bir problem var sanki. İlişkiniz artık sıkıcı bir hal aldıysa sorun kimde diye aramayın. Tek düze bir yaşam sıkıntı veriyor olabilir. Eve giriyorsunuz ve oturduğunuz koltuk bile aynıysa dününle bugünün arasında bir fark yok demektir. Renk katmak gerekiyor ilişkinize, belki de önce kendinize…

Düşünmeniz gereken bir konu daha var… Bu ilişki başlarken nasıldınız? Hala aynı mısınız? İlginizde bir farklılık var mı? Sevgi dilinizi biliyor musunuz eşinizin? Sevgi dili armağan almak olan bir partneriniz varsa hemen ona en sevdiği renkte bir kazak, ya da balık tutan bir kişiyse bir olta, hobisini yaparken keyifle kahvesini yudumlaması için termos alabilirsiniz.

Evde hazırlayacağınız sürpriz bir yemekte bu hediyeyi kendisine verseniz bir renk olur mu ilişkinizde? Oscar filmlerinden birini televizyonda patlamış mısır eşliğinde izlemeye ne dersiniz?

YOLUNDA GİTMEYEN İLİŞKİLER NASIL DÜZELİR?

İlişkinize renk katmak istiyorsanız önce cep telefonunu ve televizyonu unutun, anda olun. Ne olursa olsun annelik yapmayın. İlişkide rolünüzü unuttunuz mu yoksa? Sevgi enerjisi içinizde varsa aşkın uzun süreli olacağına inanırım.

Eşinin evle bir ilgisi kalmadığını fark eden bir hanım, evde şık masalar hazırlamaya, farklı peçeteler yaratmaya başlamış. Pazar kahvaltılarında masada çiçekler olmuş hep. Eve gelen eş, hanımı hep dışarı çıkmak üzere hazırlanmış olarak görünce şaşırmaya başlamış. Sonunda kendisine verilen değeri fark edip evde eşim ve çocuklarımla mutluyum, demiş. Bunu anlatırken gözleri ışıl ışıldı mutluluktan… Hala bu şekilde yaşıyor bu aile ve çok mutlular. "Zaman zaman dışarıda da yemek yiyoruz, ama eşim evde olmayı tercih ediyor" diye anlatıyor mutlu kadın.

Önemli olan devam etmeyi istemek, hem de aşkla… Mutlu olmaksa hedefimiz doya doya yaşamak gerek her anı. Her an yeni bir an… Her gün yeni ve kutlanmaya değer bir gün. O zaman birbirimizi üzerek, kişisel algılamalarla neden güzellikleri kaçırıyoruz?

Eğer partneriniz, eşiniz sizden bir şey istediğinde öfke, nefret, stres, gereksiz çabalama gereğinin getirdiği yük oluşuyorsa o kişi sizin için vazgeçilemeyecek, neredeyse tapılacak bir kişi konumundadır. Belki de ilişkideki problem bu duygulardır. Eğer karşınızdaki kişinin bir birey olduğunu kabul ederseniz, kendinizin tek başına da tam ve bütün olduğunuzu bilirseniz bu tür duyguları yaşamazsınız.

EŞLER BİRBİRLERİNİ NEDEN ALDATIYOR?

Yaşamda hedef mutlu olmaksa Victor Hugo’nun “Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin, belki de gülmeden ölürsünüz” sözünü unutmadan ilişkimizi renklendirmeyi bilerek sürdürmek mümkün…