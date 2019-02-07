Eşler birbirlerini neden aldatıyor?

Aldatma veya sadakatsizlik; evli ya da duygusal bir ilişki içerisindeki taraflardan birinin bir başka kişi ile ilişkiye girmesidir.

Aldatma belki de hep vardı, ancak günümüzde şeffaflık, cep telefonları, sosyal medya ile fark ediliyor, tespit ediliyor.

Erkek veya kadın, her ikisi de aldatıyor. Kadınların aldatma oranı her geçen gün artıyor. Sadakat çoğunluk için değerler arasında değil günümüzde. Ünlü bir yazar “Aldatma cinsellikle ilgili değildir, eğer eşim bir erkeğe şiir yazacak kadar duygusal yakınlıkta ise onunla ilişkimi hemen bitiririm” diyor.

Kimi için sosyal medyada yazışma, kimi için internette oynanan okey, briç gibi oyunlardaki sohbettir aldatma…

Peki bütün bunları neden yapıyoruz? Kendimizle olan savaşımızın sonucudur olanlar. Mutlu olmak istiyoruz, bir boşluk var içimizde, ama o boşluğun nedenini keşfetmek yerine en kolayını, aldatmayı seçiyoruz.

YALANCIYI ELE VEREN 10 İŞARET

Bir sorun da ilişkilerde dişil enerji, eril enerji konusundaki dengeyi bulamamaktır. Kadın olarak güçlü olmak zorunluluğunu hissediyoruz. Çalışıyorsak, iş hayatındaki başarı için, çalışmıyorsak eşimize karşı, ailemizde ezilmemek için eril enerjiyi aktive ediyoruz.

Eşimizin karşısında onunla aynı enerjiyi aktive etmiş olarak mutlu olmaya çalışıyoruz. Erkek kendisine ihtiyaç duyan, dişil enerjisi aktif bir kadınla eşini aldatıyor, elinde olmadan bunu yapıyor. Çünkü kendisini iyi hissetmek istiyor.

Kadın sevgi diline uygun davranmayan eşinden şefkat bulamıyor. Bu hissi yaratan bir erkekle karşılaştığında kendisini değerli hissediyor.

ALDATAN ERKEK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kadınlar da erkekler de birbirlerini neden aldattıklarının farkında değiller. Herkes birbirini suçluyor, onun yüzünden diyoruz sürekli. Birbirimizi tanımıyoruz, tanıyormuş gibi davranıyoruz. 20 yıllık eşimiz tarafından aldatıldığımızda bunun nedenini hiç düşünmüyor, içimize dönmüyor, kendimizi tanıma ile ilgili hiçbir şey yapmıyoruz.

Aldatan taraf her zaman değersiz olarak konumlandırılıyor, karşı taraf için de çok fedakardı, bunu hak etmemişti deniyor.

Kadınların aldatması çok duyulmuyor, erkekler bunun yayılmasını istemiyor genelde. Ama erkeğin aldatmasında kadın çocuklarını yetiştiren, saçını süpürge eden olarak değerlendiriliyor.

Aldatma noktasına gelindiğinde ayrılık, boşanma neden düşünülmüyor? Konfor alanını terk etmek çoğunlukla zor geliyor.

YOLUNDA GİTMEYEN İLİŞKİLER NASIL DÜZELİR?