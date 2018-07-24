Karakterine ayrıkı davranışta bulunuyorsa
Sevgilinizin yorgunken, acıkmışken, stresliyken, uykusuzken, mutluyken nasıl davrandığını biliyorsunuzdur. Eğer tepkilerini normalin dışında vermeye başladıysa, bir şeylerden şüphelenebilirsiniz.
Örneğin, normalde kapı kapama huyu yokken, bir anda kapamaya başladıysa, banyoda normalden fazla zaman geçiriyorsa bazı sinyaller alabilirsiniz.
Görünüşüne özen göstermeye başladıysa
Elbette görünüşüne özen göstermek her birey için hoş bir şey fakat olağan dışı bir hareket başladıysa, orada bir sorun var olabilir...
Dişlerini beyazlatmak, parfümünü değiştirmek, giyim tarzını gözden geçirmek gibi farklılıklar genelde aldatan erkeklerin yaptığı hareketlerden birkaçı...
İltifat yağmuruna tutuyorsa
Durduk yere iltifatlar yapmaya başladıysa, hangi dağda kurt öldüğünü sormanız faydalı olabilir. Çünkü aldatan erkeklerin %66'sı suçluluk hissettiği için karşısındakini övmeye başlar.
Uzak davranıyorsa
Sizi kendinden uzaklaştırmaya, iç dünyasından uzak tutup içine kapalı bir tutuma büründüyse, yolunda gitmeyen bir şeyler olabilir.
Önce kendinizi tartmanız onu kıracak bir şey yapıp yapmadığını düşünmeniz, sonra da onunla konuşarak neden uzak davrandığını sormanız akıllıca olacaktır. Nedensiz uzaklaşmalar, başkasıyla yakınlaşmanın sinyali olabilir...
Artık sevişmek istemiyorsa
En son ne zaman cinsel olarak yakınlaştığınızı hatırlamıyorsanız, işler vahim bir boyut almış demektir. Birey için bir ihtiyaç olan cinselliği, başka bir partnerle yaşıyor olabilir.
Herhangi bir sağlık problemi olmadığından emin olun ve sonra neden cinsellik yaşamadığınızı sorgulayın. Alacağınız cevap sizi bir şeyler konusunda emin kılacaktır.
Sizi kendisini aldatmayla suçluyorsa
Şaşırtıcı olabilir ama genelde aldatan taraf, karşısındakini aldatmakla suçlar. Bu sayede siz onu aldatmadığınıza ikna etmek için elinizden geleni yaparken, o da kendince haklı olarak sizden uzaklaşabilir.
Hatta aldattığı için kendini haklı görebilir ve asıl kendisinin aldattığı gerçeğinin asla ortaya çıkmayacağını düşünür... Sizi durduk yere aldatmakla suçlayan bir partnerden koşarak uzaklaşabilirsiniz...
Size yalanlar söylüyorsa
Nerede olduğu, kiminle olduğu, ne yaptığı konusunda yalanlarını yakalamaya başladıysanız tehlike sinyalleri çalıyor. Bazen yalan söyleyen insanlar, gereksiz bir şekilde fazla bilgi verirler. Aklınızda hiçbir soru işareti bırakmayacağını düşünmek, bu davranışın çıkış noktasıdır.
Durduk yere kavga çıkarıyorsa
Olu olmadık şeylerden kavga çıkmaya başladıysa, ilişkinizi gözden geçirmenin zamanı gelmiştir.
Gittiğiniz restoran seçimi, dinlediğiniz müzik, geç kalmalarınız artık onun gözüne batmaya başladıysa, tehlike çanlarına kulak verebilirsiniz.
Size başka bir isimle seslendiyse
Sevgilinizin aklını karıştırıp, size başka bir isimle seslenmesine neden olacak ne olabilir ki? Freudyen olarak baktığımız zaman, yanlışlıkla söylediği isim, içinde sürekli tekrarladığı isim olabilir.
Son zamanlarda aldatanları kınıyorsa
Birden bire aldatan insanlar hakkında konuşup, onları ne kadar ayıpladığını anlatmaya başladıysa, ne olduğunu sorabilirsiniz.
Aldatmak elbette kötü bir şeydir ama ne oldu da bu kadar ateşli bir şekilde aldatmayı kötülemeye başladı? Yoksa yolunda gitmeyen bir şeyler mi var?
Partnerini aldatan arkadaşlarla görüşüyorsa
Bu aralar bir anda sevgilisini aldattığını bildiğiniz arkadaşlarıyla daha fazla zaman geçirmeye başladıysa, bu samimiyetin sebebini sorun. Ne oldu da bir anda bu insanlara yakınlık duymaya başladı? Aldatan erkeklerin %80'i aldatan arkadaşlarıyla daha fazla görüşüyor...
Sizi huzursuz eden bir şeyler varsa
Kadınların önsezileri genelde güçlüdür; hislerinize güvenin. Eğer sizi şüphelendiren, huzursuz eden bir şeyler varsa üzerine gidin. Ortalığı bulandırmadan, sessiz sakin bir şekilde sizi şüphelendiren şeyleri araştırın.
Özeline saygı beklemeye başladıysa
Bir anda telefonunu saklar, sosyal medya hesaplarını gizler hale geldiyse, açıklaması da özel hayatına saygı beklemekse, neyin değiştiğini sorun.
Gelen mesajları hemen siliyorsa, ikinci bir mail adresi açıyorsa tahminleriniz doğru olabilir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.