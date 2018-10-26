Kimse bir aşka bitmesi için başlamaz. Ya da ilişkisini evlilikle devam ettiren insanlar bir gün boşanır mıyım diye bile aklından geçirmez. Ama gün gelir o bitmez denen aşklar biter, güzel giden evlilikler de sorunlar başlar. Peki nasıl olacak da sonsuza kadar sürecek ilişkiler? Gerçekten devam etmesi bizim elimizde mi? Karşımızdaki kişiye gerçekten aşık mıyız yoksa aşık olduğumuza inanmak mı istiyoruz? Kişisel Gelişim Danışmanı Hilal İnan kaleme aldı
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HİSLERİNİZDEN EMİN OLUN
Hislerinden emin olduğunuz kişi enerjinizi de yükseltecektir.
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Huzurlu ve mutluysanız, birlikte eğleniyorsanız, sizi bir adım ileri götürebiliyorsa ve siz de ona bir adım atması için ışık olabiliyorsanız ilişkinizin ömrü uzun olacaktır. Enerjiyi aşağıya çeken bir ilişkinin ise bir gün bitmesi kaçınılmazdır.
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KENDİNİZİ OLDUĞUNUZ GİBİ KABUL EDİN
Kendini bilen ne istediğini de bilendir. Kendine güvenen bir kadın mutsuz olduğu ilişkiyi tamamlanmadığını düşünerek devam etmez. Kendinizi olduğunuz gibi seviyor musunuz?
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Siz değerlisiniz, değerinizi belirlediyseniz karşınızdaki kişi o değeri verecektir. Belirlediğiniz değeri alamadıysanız, konumlandırmanızda sarsılma olduysa yeniden konumlandırmanızı yapmalısınız.
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Gabriel Garcia Marquez “Bir insanın en büyük hatası başkalarına gereğinden fazla değer vermek değil, kendine hak ettiğinden daha az değer vermektir” der.
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SEVGİ DİLİ İLE KONUŞUN
Kendi kendimize engel olur muyuz diyorsunuz ama farkında olmadan bunu yapıyoruz. Mevlâna “Bazen diyorum ki ne olacak söyle gitsin, sonra diyorum ki söyleyince ne olacak sus bitsin” der.
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Sözlerimiz karşımızdakine nasıl yansıyor, onun sevgi dilini biliyor muyuz? Ya da karşımızdaki bizim sevgi dilimizi biliyor mu? İlişkilerin seyrinde sevgi dili ile konuşmak, zarif sözcükleri kullanmak, zarafet içinde konuşmayı denemek gerek.
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Karşımızdakini suçlamak bizdeki sorunun büyüklüğünü gösterir. Sen dilinden ben diline geçişin yarattığı farklılıkları deneyimlediğinizde ilişkinizin yönünün de değiştiğini göreceksiniz.
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