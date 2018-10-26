Yolunda gitmeyen ilişkiler nasıl düzelir?

Kimse bir aşka bitmesi için başlamaz. Ya da ilişkisini evlilikle devam ettiren insanlar bir gün boşanır mıyım diye bile aklından geçirmez. Ama gün gelir o bitmez denen aşklar biter, güzel giden evlilikler de sorunlar başlar. Peki nasıl olacak da sonsuza kadar sürecek ilişkiler? Gerçekten devam etmesi bizim elimizde mi? Karşımızdaki kişiye gerçekten aşık mıyız yoksa aşık olduğumuza inanmak mı istiyoruz? Kişisel Gelişim Danışmanı Hilal İnan kaleme aldı