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İlişkiyi reddeden boşandığı eşini hastanelik etti

Aydın'da Meryem Özer (22) boşandığı eşi Ali Çetin (35) tarafından ilişkiye girme teklifini reddettiği için şişe parçası ile yüz, kol ve boğazı kesilip başına demir çubukla vurularak darp edildi. Kızına yönelik saldırıya tepki gösteren baba Kamil Özer (47), "19 gün hastanede tedavi gördükten sonra estetik ameliyat olan kızımın başına aldığı darbe nedeniyle engelli kalma riski var. Kızıma bunu yapan adama en ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi

15.09.2018 - 09:05 | Güncelleme: DHA

Ali Çetin, 5 yıl önce Bodrum'da evli ve bir çocuk annesi Meryem Özer ile tanıştı. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen ikili, kaçarak memleketleri Aydın'ın Karacasu ilçesine geldi. Ali Çetin ile kaçan genç kadın, hemen ardından da eşine boşanma davası açtı. 6 ay süren davanın ardından Meryem Özer eşinden boşandı. Genç kadın boşandıktan sonra da Ali Çetin ile evlendi. Çiftin bu evliliklerinden biri 3, diğeri 2 yaşında olan 2 kız çocukları dünyaya geldi.

İLİŞKİYE GİRMEK İSTEMEYİNCE ŞİŞEYİ KIRIP SALDIRDI

Ancak zamanla çiftin arasında geçimsizlik başladı. Genç kadın, alkol bağımlısı olduğunu ve kendisine sürekli şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi Ali Çetin’den geçen 8 Haziran’da boşandı. Ali Çetin, 24 Ağustos gecesi çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşi Meryem Özer’in evine geldi. İddiaya göre Ali Çetin, boşandığı eşiyle ilişkiye girmek istedi. Genç kadının bu teklifi reddetmesi üzerine Ali Çetin, eline geçirdiği şişeyi kırıp iki çocuğunun annesini kolu, yüzü ve boğazını keserek ve başına demir çubukla defalarca vurarak yaraladı. Ardından kanlar içinde kalan kadının kolundaki bilezik ve boynundaki kolyesini almaya çalıştığı öne sürülen Ali Çetin, olay yerinden kaçtı.

Gürültüleri duyan komşularını durumu polise bildirdi. Bu sırada olayı haber alan baba Kamil Özer de eve geldi. Meryem Özer, Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldrılıp tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan Ali Çetin’i ertesi gün yakalanıp tutuklandı.

'YÜZÜ TANINMAZ HALE GELDİ'

DHA'nın haberine göre yüzü kesikler nedeniyle tanınmayacak hale gelen Meryem Özer, Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından geçen çarşamba günü estetik ameliyat için Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki 4 saatlik ameliyatın ardından Meryem Özer, servisteki odasına alındı.

'ENGELLİ KALMA RİSKİ VAR'

Kızının, başına aldığı ağır darbeler nedeniyle engelli kalma riski bulunduğunu belirten baba Kamil Özer, "Kızıma 19 gün hastanede tedavi gördükten sonra estetik ameliyat yapıldı. Başına aldığı darbe nedeniyle kızımın engelli kalma riski var. Günlerdir ailecek hastanelerde yatıp kalkıyoruz. Böyle bir şeyi kızıma yapan insan olmaz. Olsa olsa bir canidir. Bunu yapan adama en büyük cezanın verimesini istiyorum. Kızım bunu yaşadı, başkaları yaşamasın" dedi.

'AİLECEK PERİŞAN OLDUK'

Kızını darp eden kişinin başından daha önce 5 evlilik geçtiğine de dikkati çeken baba Özer, "Bu adam kızımı kandırıp kaçırmış. Kızım eşinden boşandı, evlendiler. Kızım bu adamla kaçtıktan sonra bir süre kendisi ile konuşmadım ama torunlar olunca barıştık. Ancak sonrasında da bunlar başımıza geldi. Ailecek perişan olduk" diye konuştu.

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