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        Haberler Dünyadan İlk kez anne olmaya hazırlanan hamile Margot Robbie'nin son hamilelik görüntüsü - Magazin haberleri

        İlk kez anne olmaya hazırlanan Margot Robbie'nin son hamilelik görüntüsü

        İlk çocuğunu bekleyen 'Barbie' filmi yıldızı Margot Robbie, iyice belirginleşen karnıyla objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:59
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        İlk çocuğuna hamile olduğu temmuz ayında öğrenilen Margot Robbie, doğuma gün sayıyor.

        En son başrolünü üstlendiği 2023 yapımı 'Barbie' filmiyle tüm dünyayı kasıp kavuran ünlü Avustralyalı oyuncu, büyüyen karnıyla önceki gün Batı Hollywood'da bir kız arkadaşıyla birlikte restorandan çıkarken görüntülendi.

        Vücudunu saran mavi bir elbise giyen 34 yaşındaki Margot Robbie'nin karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekti.

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        Margot Robbie dün de Santa Monica sokaklarında yürürken görüntülendi. Bu defa Robbie'nin üzerinde göbeğinin bir kısmını açıkta bırakan bir tişört vardı.

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        DÖRT ÇOCUK İSTİYOR

        34 yaşındaki film yapımcısı Tom Ackerley ile evli olan Margot Robbie, bir röportajında; “Bir sürü çocuk istiyorum. Dört çocuklu bir ailede büyüdüm. O nedenle dört rakamı kulağa hoş geliyor” demişti.

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        Margot Robbie, daha önce katıldığı bir TV programında da çocuklarını Avustralya’da büyütmek istediğini söylemiş, İngiliz eşi Tom Ackerley için, “Avustralya’yı seviyor. ‘İnsanlar neden Avustralya’dan ayrılırlar, anlamıyorum’ diyor” şeklinde konuşmuştu.

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        SETTE TANIŞTILAR

        Margot Robbie ile Tom Ackerley, 2013'te İkinci Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna'nın (Suite Française) setinde tanıştı. Margot, filmin oyuncusu; Ackerley ise yardımcı yönetmeniydi.

        Bir yıl sonra ilişkileri başlayan çift, Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde özel bir törenle evlendi.

        #Margot Robbie
        #Hamile
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