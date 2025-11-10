İlk otizmli yüzücümüz Tuna Tunca ayakta alkışlandı!

İzmirli 22 yaşındaki otizmli sporcu Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık deniz geçişi olarak kabul edilen Ocean’s 7’de (Okyanus Yedilisi) Manş Denizi (İngiliz Kanalı) ve Cebelitark’ı yüzerek geçti. İngiliz Kanalı Yüzme Derneği (Channel Swimming Association), İngiltere-Folkestone’nda düzenlediği ve dünyanın en prestijli açık su yüzücülerinin buluştuğu gecede Tuna Tunca’yı iki kez ödüllendirdi.

Manş Denizi’ni solo yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu olarak sahneye alınan Tuna Tunca, aynı zamanda haziran ayındaki şiddetli soğuğa rağmen yaptığı geçiş ile bu zorlu kanalı 2025 yılında en erken geçen sporcu oldu ve tüm katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Etkinlikte, Tuna Tunca’nın dünyaya örnek oluşturan azim ve inanç dolu hikayesi paylaşılırken, verilen sertifika ile başarılı yüzücünün 13 saat 26 dakikalık Manş Denizi solo geçişi de belgelenmiş oldu. Tuna Tunca’ya İngiltere’deki gurur gecesinde annesi Gülnur Tunca eşlik ederken, törende çok duygusal anlar yaşandı.

