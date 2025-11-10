Habertürk
        İlk otizmli yüzücümüz Tuna Tunca ayakta alkışlandı!

        İlk otizmli yüzücümüz Tuna Tunca ayakta alkışlandı!

        İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni solo olarak yüzerek geçen ilk otizmli yüzücü olan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcusu Tuna Tunca, İngiliz Kanalı Yüzme Derneği tarafından ödüllendirilirken ayakta alkışlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 17:04 Güncelleme: 10.11.2025 - 17:04
        İlk otizmli yüzücümüz Tuna Tunca ayakta alkışlandı!
        İzmirli 22 yaşındaki otizmli sporcu Tuna Tunca, dünyanın en zorlu açık deniz geçişi olarak kabul edilen Ocean’s 7’de (Okyanus Yedilisi) Manş Denizi (İngiliz Kanalı) ve Cebelitark’ı yüzerek geçti. İngiliz Kanalı Yüzme Derneği (Channel Swimming Association), İngiltere-Folkestone’nda düzenlediği ve dünyanın en prestijli açık su yüzücülerinin buluştuğu gecede Tuna Tunca’yı iki kez ödüllendirdi.

        Manş Denizi’ni solo yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu olarak sahneye alınan Tuna Tunca, aynı zamanda haziran ayındaki şiddetli soğuğa rağmen yaptığı geçiş ile bu zorlu kanalı 2025 yılında en erken geçen sporcu oldu ve tüm katılımcılar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Etkinlikte, Tuna Tunca’nın dünyaya örnek oluşturan azim ve inanç dolu hikayesi paylaşılırken, verilen sertifika ile başarılı yüzücünün 13 saat 26 dakikalık Manş Denizi solo geçişi de belgelenmiş oldu. Tuna Tunca’ya İngiltere’deki gurur gecesinde annesi Gülnur Tunca eşlik ederken, törende çok duygusal anlar yaşandı.

        ANNE GÜLNUR TUNCA: 20 YIL + 13 SAAT SÜRDÜ

        Anne Gülnur Tunca, Tuna Tunca’nın başarısını, "Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden Tuna, 20 yıl önce denizle tanıştı. Bize göre Manş Denizi geçişi, 20 yıl + 13 saat 26 dakika sürdü" diyerek, hem İzmir Büyükşehir Beledisi Başkanı Dr. Cemil Tugay’a hem de Tuna’ya inanıp onu doğru yönlendiren antrenörü Mert Onaran’a ve geçişlerde destek veren sponsorlara teşekkürlerini iletti.

        YENİ HEDEF KUZEY KANALI

        Manş Denizi, Cebelitarık Kanalı, Catalina Kanalı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı, Kuzey Kanalı ve Tsugaru Kanalı’ndan oluşan Ocean’s 7 serisinde Tuna Tunca’nın yeni hedefi ise Kuzey Kanalı’nı geride bırakmak. 2026 yaz döneminde Kuzey Kanalı’nı geçmeye hazırlanan başarılı sporcu, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ocean’s 7’yi bitiren ilk Türk Bengisu Avcı ve beş kanalı geride bırakan Emre Erdoğan gibi bir hikaye yazmaya hazırlanan Tuna Tunca, attığı her kulaçla otizmin bir engel olmadığını, farklı potansiyelin doğru ortam ve imkanla nasıl açığa çıkabildiğini tüm dünyaya gösteriyor. Tuna Tunca, bu yıl Eylül ayında Cebelitarık Kanalı’nı da 5 saat 32 dakikada solo yüzerek geçmiş ve bu kanalı geçen dünyadaki ilk otizmli yüzücü unvanını da almıştı.

