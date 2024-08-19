İlkay Gündoğan, Almanya milli takımını bıraktı!

Türk asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

İşte İlkay Gündoğan'ın açıklaması:

''Bir süre düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğine karar verdim. Ülkemi temsil ederek çıktığım 82 milli maçın her birini büyük bir gururla hatırlıyorum. En büyük onurum, geçtiğimiz yaz ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda takımımızı kaptan olarak sahaya çıkarmaktı! Yıllar sonra ülkemizi yeniden gururlandırmayı başardık. Ancak turnuva öncesinde bedenimde ve zihnimde bir yorgunluk hissetmeye başlamıştım, bu da beni düşünmeye sevk etti. Kulüp ve milli takım düzeyinde oynanan maçlar da giderek artıyor.