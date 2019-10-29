26. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Türkiyenin Nabzı 29 Ekim Özel'de Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlıyor.

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Başbuğ'un açıklamalarından satırbaşları:

Birinci kitap ve ikinci kitabın hazırlık süresi 4 yıl. Bunlar zor konular. Bir noktada yorum da yapıyoruz. Tarihi olayları bir perspektiften anlatmaya çalışıyoruz, dolayısıyla hata yapmamamız lazım. Basımdan evvel defalarca gözden geçiriyoruz. Beraber çalıştığımız iki arkadaşım var. Hakikaten bu konulara ilişkin derin tarihi bilgilere sahipler. Onlarla tartışarak götürüyoruz.

"MUSTAFA FAZIL PAŞA MUSTAFA KEMAL'İ EVLADINDAN AYIRMIYOR"

Mustafa Kemal'in bu konularla ilgili düşünmeye başlaması kendi ifadesiyle Harp Okulu döneminde. Bu süreç Harp Akademileri öğrencilik döneminde devam edecek. 1902'lerde memleket konularını tartıştıklarını görüyoruz. Selanik, Manastır sonra Harp Okulu'na İstanbul'a gelecek. Annesinden ayrılıyor Harp Okulu döneminde. Belki de büyük şansı var. Harp Okulu'ndan en yakın arkadaşı Ali Fuad Cebesoy. Ali Fuat'ın babası İsmail Fazıl Paşa. O dönemde Kuzguncuk'ta oturuyor. Gerek Harp Okulu gerekse Harp Akademileri döneminde hafta sonu sık sık Ali Fuad'la beraber İsmail Fazıl Paşa'ya misafir olduğunu görüyoruz. İsmail Fazıl Paşa, neredeyse Mustafa Kemal'i Ali Fuad'dan ayırt etmiyor. Bu da ev hasretini gideren bir nokta.

"MUSTAFA KEMAL CİDDİ VE MESAFELİ BİR YAPIDA"

Cebesoy ilginç aile. Bir taraftan Nazım Hikmet'le akrabalar. İsmail Fazıl Paşa'nın bir oğlu var. İlginç bir ortam var. İsmail Fazıl Paşa, Anadolu'ya geçecek ilk TBMM'nin Nafıa Bakanı olarak görev alıyor. Bir seferinde yine İsmail Fazıl Paşa'ların evine gitmiş. Paşa 'yemeğe kal' diye ısrar ediyor. Ali Fuad, Mustafa Kemal'in ciddi ve mesafeli bir yapıda olduğunu anlatır. O gün başka bir paşa eve gelecek. Mustafa Kemal'le tanışmasını istiyor. Aslında Mustafa Kemal'in ne düşündüğünü gösteriyor. Eve gelen Osman Nizami Paşa, 'istibdat idaresi bir gün elbette yıkılacaktır' diyor. 'Fakat onun yerine Batılı anlamda idare gelip, memleketi kalkındıracak mıdır, ben buna inanmıyorum' diyor Osman Nizami Paşa. Mustafa Kemal 'Batılı idareler de zamanla gelişmişlerdir. Bugün uyur gibi görünen milletimizin çok kabiliyetli cevheri vardır' diyor. Esas cümle şurada: "Bir devrim olduğunda bugün işbaşında olanlar yerlerini korumaya kalkarlarsa o vakit buyurduğunuz doğrudur, onu kabul etmek gerekir"

"SEN DE BÜYÜK ADAMLARIN ÜSTÜN KABİLİYETİ VAR"

Osman Nizami Paşa da çok ilginç biri. Mustafa Kemal'e 'Sen bizler gibi kurmay subay olarak normal bir hayata atılmayacaksın. Keskin zekân ve yüksek kabiliyetin memleketin geleceği üzerinde etkili olacaktır. Sen de memleketin başına gelen büyük adamların üstün kabiliyeti ve zeka emarelerini görmekteyim, inşallah yanılmamış olurum" diyor. Bunları Ali Fuad Bey anlatıyor. Mustafa Kemal mahçup olup, Osman Nizami Paşa'nın elini saygıyla öpüyor.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NI YAPANLAR ABDÜLHAMİT OKULLARINDAN YETİŞME"

Mustafa Kemal'in 57 yıllık ömrünün 42 yılı Osmanlı dönemi. Mustafa Kemal 1881'de doğduğunda padişah II. Abdülhamit. İngiltere'de Kraliçe Viktorya dönemindeyiz. 57 yıllık ömrünün yarısı yani 28 yıl II. Abdülhamit döneminde geçiyor. Abdülhamit döneminde doğmuş, onun okullarına gitmiş, görev almış. II. Abdühlamit dediğiniz zaman ilginç. Çok çelişkilerle geçen bir dönem. Bazı yabancı yazarlar II. Abdülhamit'in çelişkili ortam yaratarak siyaset yürüttüğünü iddia ediyor. Eğitim, öğretimde en büyük atılımın onun döneminde yapıldığını görüyoruz. Ama özellikle hürriyet, serbest fikirli derslerin kısıtlandığını görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı yapan kadro İttihat Terakki kadrosu, II.Abdülhamit döneminde okullarda yetişen kadro. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Kemal. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine Abdülmecit'in 4 çocuğu damga vuruyor. Bu da enteresan bir nokta.

"YILDIZ'DAN GELEN NOT: SAKIN KIZINIZI MUSTAFA KEMAL'E VERMEYİN"

1905'de mezun olmadan evvel Zübeyde Hanım Mustafa Kemal'i evlendirmek istiyor. Gelin adayı Selanik'teki kapı komşusunun kızı Hatice. Daha önce var bir teşebbüs, asker diye vermiyorlar. Hatice'nin ailesinin Yıldız Sarayı'nda tanıdıkları paşa var. O paşaya ulaşıyorlar, 'Kızımız Hatice'yi Selanikli Mustafa Kemal isminde subay istiyor, ne diyorsun?' Yıldız'dan gelen cevap: Aman sakın! O asi yüzbaşı, sürgüne giden bir yüzbaşı, geleceği karanlık olan bir subay, sakın ola ki kızınızı vermeyin.

"8 TEMMUZ 1919: HÜKÜMETİN ŞEKLİ CUMHURİYET OLACAKTIR"

Cumhuriyet olayını birisiyle paylaştı mı? Paylaşıyor. Samsun kongreler dönemi. Erzurum'a gelecek. Orada kongre sürecinde 7 Temmuz'a 8 Temmuz'a bağlayan gece geç saatlerde, yanında Mazhar Müfhid var. Diyecek ki, 'Mazhar kalem kağıt al, sana bazı düşüncelerimi not ettireceğim. Ama bu sende kalacak, kimseye açıklamayacaksın'. 8 Temmuz 1919'da nottaki ilk cümle, 'Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır'. Mazhar Müfhid bunu açıklamıyor tabi. 8 Temmuz gecesi Mustafa Kemal, İstanbul tarafından telgraf başına çağrılacak. 'Hükümet sizi görevden aldı' denilecek. O da 'Büyük bir aşk ile bağlı olduğum mübarek, yüce askerlik mesleğinden istifamı takdim ve arz ederim' diye yazıyor.

"KURTULUŞ SAVAŞI'NI PLANLAYAN 5 İSİM VAR"

29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Fakat bundan hemen hemen 1 yıl geriye gelelim. Zaferi kazanmışsınız, yaklaşık Ekim aylarındayız ve İstanbul'dan telgraf alacak, Sadrazam Tevfik Paşa'dan. 'Paşam zaferi kazandınız, gelecekte barış konferansı var. Oraya Ankara ve İstanbul hükümeti olarak beraber gideriz'. Bu Mustafa Kemal'i hiç anlamamak demek. Esas kritik olay 1 Kasım 1922'de saltanat ve hilafetin birbirinden ayrılması ve saltanatın kaldırılmasıyla olay çözülüyor aslında. Aslında cumhuriyet o gün kuruldu da ismini alması 1 yıl alacak. Kurtuluş Savaşı'nı planlayanlar var. Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Refet Bele ve Ali Fuad Paşa. 1922'lere geldiğimizde artık bir endişe var. Acaba bundan sonra Mustafa Kemal ne yapacak?

"SARAYA VİCDANEN VE HİSSEN BAĞLI İNSANLAR"

Bu beşliye İsmet İnönü'yü de koymak lazım. Ama o toplantılara az geliyor. Mustafa Kemal onu biraz da korumak istiyor. Bu kişilerin hepsi vatansever, bunda hiç tereddüt yok. Bu kadroyu ikiye ayırmamız lazım. Bir İstanbul'da yaşayıp büyüyenler, iki Anadolu veya Balkanlar'da Mustafa Kemal gibi taşrada yaşayan ve büyüyenler. Çevrelerinin onların üzerindeki etkiye dikkat etmek lazım. Ali Fuad'ın babası Osmanlı paşası. Bunu en güzel Rauf Orbay ifade ediyor. Saltanat ve hilafetin kaldırılmasının arefesindeyiz. Mustafa Kemal'in böyle bir adım atacağından şüpheleri var. Ben onların yaşamlarının hangi çevre içinde olduğuna bakıyorum. Çoğu sarayla ilişkili olan aileler. Mustafa Kemal, saltanat ve hilafetin kaldırılması konusunda Rauf Bey'e ne düşündüğünü soruyor. Rauf Bey, 'Ben saltanat ve hilafet makamına vicdanen ve hissen bağlıyım. Benim babam padişahın ekmeği ve nimetiyle yetişmiş. Osmanlı devletin yüksek seviyeli insanları arasına geçmiş. Benim kanımda o nimetin zerreleri var. Bunlardan başka biz de genel vaziyeti tutmak güçtür. Bunu ancak herkesin erişemeyeceği kadar yüksek görülmeye alışılmış bir makam temin edebilir. O da saltanat ve hilafet makamıdır. Bu makamı kaldırıp onun yerine başka mahiyette bir mevcutiyet falekat ve acıya sebebiyet olur ve asla da caiz olmaz"