İlker Kızmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Aşk-ı Memnu dizisinde hafızalara kazınan İlker Kızmaz uzun aradan sonra Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırarak izleyici karşısına geçecek. İşte, İlker Kızmaz hakkında detaylar...

İLKER KIZMAZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İlker Kızmaz 9 Eylük 1975 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir.

Kızmaz, İzmir'de doğmuş ve büyümüştür. Tiyatroya ilgi duyan Kızmaz, İzmir'de kurulan özel tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 2004 yılında İstanbul'a giderek Ekol Drama Sanat Evi daha sonra da Bahçeşehir Üniversitesinde oyunculuk eğitimi almıştır.

2002 yılında yayınlanan Aslı ile Kerem, Yeter Anne, Candan Öte gibi dizilerde rol alan oyuncu o yıllar bazı reklam filmlerinde de oynamıştır.2012 yılında yönetmenliğini Yeşim Sezgin'in yaptığı, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale 1915 adlı sinema filminde Yarbay Mustafa Kemal rolünü üstlenmiştir.[1] 2014 tarihinde TRT1‘de yayınlanmaya başlayan Yedi Güzel Adam adlı dizide Kenan hoca rolü ile izleyenlerin karşısına çıkmıştır. Aynı yıl yayınlanmaya başlayan ve baş rollerin de Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl ve Ekin Koç'un oynadığı Benim Adım Gültepe dizisinde Halil karakterini canlandırmıştır. 2016 yapımı romantik komedi dizisi Tatlı İntikam'da Barış karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkmıştır.

Nefes: Vatan Sağolsun filminin çekimleri sırasında tanıştığı Aslı Türkel ile 16 Haziran 2014 tarihinde evlenmiştir.[4] Ünlü oyuncunun 1Ekim 2016 tarihinde Naz adını verdikleri kızı dünyaya gelmiştir.[5] İlker Kızmaz, uzak doğu sporlarına ilgi duymaktadır. İzmir'de başladığı aikido eğitimini 2 yıl yaptıktan sonra eğitimine İstanbul'da devam etmiştir. Ayrıca binicilik sporu ile ilgilenmektedir. Bunun dışında Kite Surf yapmaktadır.